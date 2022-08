Nedobrá adresa

Projekt Deníku Nedobrá adresa mapuje problémové lokality v Ústeckém kraji. Navštívíme je, promluvíme s místními, vedením měst, zjistíme, jaké tam mají plány. Podíváme se také na kriminalitu, poukazovat budeme na tamní největší potíže. Znáte také taková problémová místa? Napište nám na hynek.dlouhy@denik.cz.

Redaktor Deníku navštívil během několika měsíců celkem 12 lokalit v celém Ústeckém kraji. Těch s opravdu velkými potížemi je tam dlouhodobě, společně s Moravskoslezským krajem, nejvíce v republice.

„Masakr. Nemám ani slova, jak bych to popsal. Nežijí jako lidi. Je to tady neskutečné, strašné. Pořád tu vypalují nějaké kabely, které někde ukradnou, hluk je tady často. A ty skládky a bordel? Vyhodí přímo před barák úplně všechno, přímo pod svoje okna. Je tu strašný smrad a nepořádek. Fakt nevím, jak to popsat slovy,“ kroutil při návštěvě Deníku hlavou muž, který nedaleko jednoho z nejproblémovějších míst bydlí. Konkrétně nedaleko Sklářské ulice v ústeckých Předlicích.

Nedobrá adresa: Sklářská, Prostřední. Ústecké Předlice mají stále zákoutí hrůzy

Podle redaktora Deníku je tam situace vůbec nejhorší v regionu. Na křížení s ulicí U Jeslí, na poměrně malém prostoru, bydlí mnoho problémových obyvatel. Hnijící jídlo, nábytek, elektronika, oblečení, ale i kus dětského hřiště. Prostě všechno. Obrovská skládka, několik metrů vysoká, velmi zapáchající, je přímo pod okny tamních domů. Řada bytů má okna vysklená, některé vchody vypadají totálně zdevastované, všude nepořádek, najdete tam i vypálené příbytky. Lidi, kteří tam v otřesných podmínkách bydlí, trápí řada sociálních problémů. Také v Prostřední ulici v Předlicích se často střídají opravené domy, s těmi hodně zanedbanými a s řadou ruin, také tam je několik „zákoutí hrůzy”.

Druhé místo v nelichotivém žebříčku Deníku patří litvínovskému sídlišti Janov. Katastrofa, hrůza, nebezpečno, nepořádek, neustálé „diskotéky“, tak hodnotí lokalitu místní. „Je tu na jednom místě strašně moc problémových lidí a ti dělají bordel. Nedá se tu normálně žít, kdybych mohla, měla více peněz, už jsem dávno pryč,“ hodnotí Tereza Hrubcová. Janov, sídliště se zhruba 30 panelovými domy, trápí desítka totálně zdevastovaných a opuštěných domů, jsou neobyvatelné. Čtyři z nich litvínovská radnice bourá nebo demolovat bude. Ale zůstávají další velmi zanedbané domy.

Zdroj: Deník

Třetí pozice v žebříčku Nedobrých adres podle Deníku patří sídlišti Jindřicha Plachty v ústeckém Mojžíři. Kupy odpadků takřka v každém křoví a zákoutí, nedaleko někomu „upadla“ pračka, kousek dál další. Poházené hračky, kusy oblečení, obaly a odpadky rozeseté všude po trávě. Ale všude. Takový pohled se vám naskytne, když přijedete do ústeckého Mojžíře, do sídliště v ulici Jindřicha Plachty. Obrovský nepořádek je všudypřítomný. Velké sociální problémy, na denním pořádku je tam hluk a „sousedské“ pře.

Čtvrtá příčka patří šluknovskému sídlišti. Páté jsou mostecké Stovky. Klid je to poslední, co v mosteckých Stovkách najdete. Jedna násilná loupež, ublížení na zdraví, tři vloupání do bytu, jedno do prodejny, tři do jiných prostor, jedenáct dalších krádeží, drogové delikty, prozrazuje projekt Mapa kriminality. A to jen za jediný měsíc. Do toho noční „diskotéky”, shlukování halasících part, čas od času cítíte marihuanu, ostatně drogy trápí i všechny ostatní lokality, všude na zemi sklo, obrovský nepořádek nejen v okolí, ale i na chodbách domů. Ve Stovkách je pořád živo.

Následují obrnické sídliště, bílinská ulice Maxe Švabinského, dům v Mírové ulici v Klášterci nad Ohří, Ervěnice v Jirkově, Boletice v Děčíně či sídliště Kamenná v Chomutově. Také tam je velkých problémů dost a dost.

Nedobrá adresa: Katastrofa, hrůza, říká o životě v Janově řada tamních obyvatel

Že se žebříček Deníku vzniklý při projektu Nedobrá adresa příliš nemýlí dokládají také lidé, kteří se vyloučenými lokalitami dlouhodobě zabývají. „Mezi největší problémové lokality patří určitě Mojžíř, Trmice, Janov. Ale velké potíže jsou samozřejmě i jinde,“ říká šéfka odboru sociálních věcí na krajském úřadě Petra Lafková. „Nejtěžší je situace asi v Janově, Obrnicích, Mojžíři,“ potvrzuje také náměstek hejtmana Jiří Kulhánek.

A proč má Ústecký kraj nejvíce takových lokalit? Podle odborníků je důvod v minulosti. O nájemnících rozhodují majitelé nemovitostí, někteří se v těchto lokalitách ale nestarají, kdo u nich bydlí. „Řadu domů a bytů v kraji skupovali různí noví majitelé a sestěhovávali tam problémové obyvatele z jiných lokalit z celé republiky,“ říká Petra Lafková. V regionu v některých lokalitách také často „kvete“ obchod s chudobou.

Nedobrá adresa: Nepomůže ani svěcená voda, říkají o sídlišti v Mojžíři i místní

Lidé, které trápí život ve vyloučených lokalitách, mají s řešením jasno. Ale spolupracovat by museli všichni majitelé domů, a to se neděje. „Problémové vystěhovat, když si toho neváží. Opravit a slušní nájemníci by si to už udržovali. Jenže do takových lokalit teď nikdo nechce. Majitelé z toho mají lehké peníze, zkásnou a víc je nezajímá. Přitom by mělo být v jejich zájmu, aby se to zlepšilo a měli pěkný majetek,“ myslí si Libor Zdráhal, kterého jsme potkali v Předlicích.

Také podle náměstka hejtmana Jiřího Kulhánka problém odstartoval v hluboké minulosti, trvá ale dodnes. Věří, že pomoci by mohla změna sociální politiky státu, změna systému dávek, příspěvek na bydlení by podle něj měl být odstupňovaný podle lokality, kde člověk bydlí. „U nás v kraji jsou levnější nemovitosti než jinde, proto je tu někteří majitelé vykupovali a vykupují, a pak tu ubytovávají problémové nájemníky. A tím vzniklo tolik problémových lokalit. Někteří majitelé pak nastaví vysoké nájemné, vyplatí se jim to. Sociální dávka na bydlení je tu totiž stejná jako například v Praze, náklady ale výrazně menší, to velmi přispívá obchodu s chudobou,“ dodal.

Žebříček Nedobrých adres podle redaktora Deníku:

1. Sklářská ulice, Předlice, Ústí nad Labem (Prostřední ulice)

2. sídliště Janov, Litvínov

3. sídliště Jindřicha Plachty, Mojžíř, Ústí nad Labem

4. Sídliště Šluknov

5. Stovky, Most

6. sídliště Obrnice

7. ulice Maxe Švabinského a okolí, Bílina

8. Mírová ulice (dům č.p. 480), Klášterec nad Ohří

9. Ervěnice, Jirkov

10. sídliště Boletice, Děčín

11. sídliště Kamenná, Chomutov

12. ulice V Chaloupkách, Trmice