„Je to nejhorší část Jirkova. Když tam jdu, necítím se tam vůbec bezpečně. Krade se tam, jsou tam problémové skupinky. Není to tam vůbec dobré,“ hodnotí Nové Ervěnice Pavla Klímová.

Na dohled od ní stojí totálně zdevastovaný dům. Rozbitá okna, ve spodním patře zazděná, zamřížované dveře, dům je zcela vybydlený, za mřížemi je vidět jen nepořádek. „Takhle to tady zničili. Ostuda, vypadá to hrozně,“ líčí žena z Jirkova.

O kus dál se další dům, který byl ve velmi špatném stavu, kompletně renovuje. „Mají ho soukromí vlastníci, investují do něj, opravují, věříme tedy, že se tam v budoucnu situace zlepší. I někteří další vlastníci domů a bytů investují, chtějí domy zvelebit, to je dobrá zpráva,“ vidí naději starostka Jirkova Darina Kováčová.

Ale i ona potvrzuje, že Nové Ervěnice nejsou vyhledávanou adresou. „Bohužel, stále je to velmi problémová lokalita. Největší problémy tam jsou s lidmi, kteří často migrují,“ říká Kováčová. Starousedlíci prý potíže nezpůsobují, nebo alespoň ne tak velké. „Největší problémy tam dělají hlavně lidé, kteří se přistěhují jen na chvíli a zase odejdou. Bydlí tam pár měsíců, neplatí, dělají potíže a zase jdou jinam,“ popisuje Kováčová.

A co lokalitu nejvíce trápí? „Nepořádek, shlukování různých problémových partiček, lidé tam pak nemají pocit bezpečí. Hlavně v létě velký hluk,“ vyjmenovává starostka Jirkova. „Řada lidí tam má velké sociální problémy, pořád tam také řešíme štěnice,“ dodává.

Místní trápí časté rušení nočního klidu. „Není tu chvíli klid. Večer a v noci to tu řve pořád. Také se tu dost krade. Lidi se tu bojí. Už by se s tím konečně mělo něco dělat. Sestěhovávají se sem problémoví lidé, v některých domech je to opravdu strašné,“ myslí si jeden z obyvatel lokality, žije tam už desítky let.

Dost obyvatel má ale také pocit, že je situace oproti minulosti lepší. „Zlepšuje se to tady. Velmi pomalu, ale zlepšuje. Dost domů se opravilo. Některá místa jsou pořád špatná, ale je to rozhodně o dost lepší než v minulosti,“ uvádí oslovený mladík. „Je to, myslím, lepší. Žije tu řada slušných lidí, velká většina. Dost domů se zlepšilo, opravilo, hlídají si okolí, pečují o něj,“ říká také Ladislav Hotový.

Názory se různí, další obyvatelé Nových Ervěnic žádné problémy nevidí. „Hluk? Děti si hrají, ty nevypnete. To není rádio. A že si občas někdo zazpívá? Tak má dobrou náladu. Nemyslím si, že je to tady nějaké špatné, prostě úplně normální sídliště. A že je tu nebezpečno? Nesmysl, normálně tu ženské chodí ven i v noci, je to tady v pohodě,“ odpovídá Dušan Szabo.

Opravené domy si místní hlídají

V Nových Ervěnicích se často střídají dva pohledy. Některé domy neudržované a poměrně zanedbané versus renovované, upravené, často oplocené, s udržovanou předzahrádkou. Nezřídka hlídané kamerami. „Když už jsme si to dali do pořádku, tak si to hlídáme. Pečujeme o to. A oplocení je nutnost. Jinak by nám tu udělali nepořádek a podobně,“ vysvětluje obyvatelka jednoho z udržovaných domů.

Při celkovém pohledu nevypadají Nové Ervěnice vůbec tak špatně jako jiné sociálně vyloučené lokality. Když na chvíli zapomenete na vybydlený dům, vypadají jako další sídliště v mnoha jiných severočeských městech. Možná méně udržovaná. Potíže Nových Ervěnic jsou ale často „pod povrchem“. Řada domů je tam velmi zadlužených, mají existenční problémy, jeden dokonce před nedávnem odpojili kvůli dluhům od teplé vody. Často tam hoří, je tam zvýšená kriminalita, řeší tam také drogovou problematiku. „Policie tuto lokalitu vnímá jako problémovou, nejvíce tam řešíme přestupky proti veřejnému pořádku a občanskému soužití a drobnou majetkovou kriminalitu,“ potvrzuje policejní mluvčí Miroslava Glogovská.

„Problémy některých domů jsou tam opravdu velké. Některá sdružení vlastníků bytových jednotek jsou tam na pokraji života, mají velké dluhy,“ potvrzuje starostka. Město nemá, jak pomoci, byty nejsou jeho. Nájemníky si vybírají vlastníci bytů. „Bohužel, moc možností, jak tam pomoci, není, nejsou to městské domy a byty. Nemáme nástroje. Zkoušeli jsme různé cesty. Situace v lokalitě není úplně růžová a ještě nějaký čas asi nebude,“ mrzí starostku.

Město aktuálně nechce jít velmi drahou cestou vykupování domů a bytů. V minulosti tímto způsobem jeden zdevastovaný dům vykoupilo a zdemolovalo, dnes je tam parkoviště. Podle vedení radnice je ale takové řešení dnes už příliš nákladné. Radnice se snaží zvelebovat okolí, investovat, letos tam upraví parkoviště v ulici Karla Popelky, uvažuje se o podzemních kontejnerech. „Věříme, že situaci s problémovými domy a byty snad do budoucna pomohou vyřešit také soukromí vlastníci. Že tam budou investovat a vybírat si nájemníky, je to i v jejich zájmu,“ doufá starostka Jirkova.