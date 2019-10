Před sto lety se uskutečnil běh, který měl oslavit první rok Československé republiky. Běžci z různých koutů mladého státu dorazili do Prahy za prezidentem Masarykem s pozdravy z jejich sokolských jednot. A právě Česká obec sokolská (ČOS) by v letošním roce ráda navázala na tuto stoletou tradici a připomenula si 28. říjen sérií běhů pořádaných po celé republice.

Marek Tesař | Foto: Archiv

Běh se nevyhne ani severním Čechám, závodníci si užijí trasu v Bedřichově, Lomnici nad Popelkou, Děčíně a Terezíně. „Zatímco v roce 1919 se akce zúčastnilo 8500 běžců, my jsme si pro první ročník dali za cíl jen deset míst a maximálně dva tisíce běžců. Do pěti let bychom ale chtěli mít sto závodů a více než deset tisíc běžců. Musíme zvládnout tento první ročník a pak to poběží snáz,“ řekl ředitel ČOS a hlavní organizátor akce Marek Tesař.