Z Litoměřicka a okolí lidé za nákupy často cestují, většinou do Prahy, nezřídka do Letňan. Brzy to budou mít podstatně blíž, nákupní zóna na 17 tisících metrech čtverečních obchodní plochy se začne stavět na podzim letošního roku u Kozomína.