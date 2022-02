Ten zubrnický si za roky, co ho zdejší muzeum v přírodě pořádá, získal velký věhlas a oblibu. Ani pandemie nemoci covid-19 to nedokázala změnit. Letošní masopustní průvod a rej masek přilákal stovky lidí. „Je to skvělé, mnohem lepší než loni. Dokonce tu byli lidé, kteří říkali, že byli v Úštěku, kde je taky nějaká taková akce, a prý byli zklamaní, tak jeli radši sem,“ líčila hrdě mladá zrzka-biletářka ve vchodu do skanzenu.

Davy návštěvníků se proplétaly celou vesnicí, ať už ve štrúdlu s maskami, nebo samostatně. Dokonce tu bylo možné zaslechnout němčinu, angličtinu i ruštinu. Lidí sem přijelo za masopustem tolik, že se opět naplno projevila největší slabina Zubrnic, a sice nedostatek parkovacích míst. Auta stála u obecního úřadu, na návsi u kostela, podél silnice v obou směrech a div že neskončila v polích nebo někde v pangejtu.

Masopust v ZubrnicíchZdroj: Deník/Vilém Maruš

Takové množství lidí překvapilo i vedení obce. Zdejší starosta Tomáš Pernekr vysvětlil, že na velké akce se obvykle připravují dopředu. Je zde značení a možnost parkovat na pozemku soukromého zemědělce. „Jenže po dvou letech pandemie se z komornějšího masopustu stala masová akce. My z toho samozřejmě máme radost, ale vše má svoje pro a proti. Zrovna parkování se tu neřešilo od 80. let minulého století a napravit se to nedá během dvou let,“ poznamenal.

Zubrnická radnice by chtěla postavit parkoviště na vybraném pozemku, ale to by prý kapacitně problém neřešilo. Prostě by na to nestačil prostor. „Takže zvažujeme stavbu parkovacího domu z evropských dotací. Z národních peněz bychom na to asi neměli. Teď o výběru pozemku jednáme i s muzeem,“ pokračoval starosta Pernekr.

Zdroj: Deník/Janni Vorlíček

Masopustní zábava mezitím pokračovala na dvorku Muzea v přírodě Zubrnice, jak zní oficiální název skanzenu. Stánky nabízely stylové staročeské pečivo a svařené víno. Dámy v oblecích z dob minulých nabízely zelňačku, kterou sotva stačily rozlévat hladovcům a mlsounům do talířů. Koláče a koláčky mizely z táců jako o závod. Vepřové hody, grilovačka i prodej masek přitahoval turisty po desítkách. Akce končila po jedné hodině z oběda.

Tak vysoká návštěvnost zaskočila i zdejší muzejníky. „Jsme za to ale rádi, naštěstí to nemělo vliv na organizaci a zvládli jsme to myslím velmi dobře. Přišlo dvakrát tolik lidí než před covidem-19, zhruba tisícovka návštěvníků. Což na je na Zubrnice a masopust hodně. Myslím, že se to povedlo, masky i náhrada za Dykytu. Soubor lidových tanců byl covidový, nahradila ho kapela Dixi DC a byla skvělá,“ přiblížila ředitelka zubrnického muzea Věra Kmoníčková.