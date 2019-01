Ústecký kraj - Na silnicích v Ústeckém kraji loni zemřelo 44 lidí, což je o 13 méně než v roce 2014. Počet nehod naopak vzrostl o 1335 na 9707.

Smrtelná nehoda mezi Siřejovicemi a Vrbičany | Foto: Deník/Karel Pech

Nejčastěji bylo na vině nepřizpůsobení jízdy stavu vozovky. Novinářům to včera řekl ředitel dopravní policie Ústeckého kraje Jiří Ušák.



„Z pohledu dopravní nehodovosti byl rok 2015 úspěšný, potvrdil se trend snižování počtu usmrcených a těžce zraněných osob při nehodách," zdůraznil Ušák. V roce 2007 zemřelo při nehodách v Ústeckém kraji 78 lidí, o rok později bylo 84 obětí. „Příčiny trendu vidíme v tom, že se na silnicích pohybují modernější a hlavně bezpečnější auta, která lépe eliminují následek nehody," uvedl Ušák.



Policisté při kontrolách v regionu zjistili, že cestující mnohem více používají bezpečnostní pásy než v minulosti. Ušák vyzdvihl také důležitost prevence, v níž bude dopravní policie pokračovat i letos. Zaměřit se chce tentokrát na seniory.



Za nehodami nejčastěji stojí vysoká rychlost, nesprávné předjíždění, nedání přednosti v jízdě. Způsob jízdy je jako příčina uveden u 5368 loňských nehod.

„Je to o tom, že při mrholení a ledovce pojede člověk jinou rychlostí než za sucha," uvedl Ušák. Počasí se vždy v počtech nehod odrazí. Třeba loni v létě se na nehodovosti projevila tropická vedra. Nejtragičtější prázdninová nehoda se stala 23. července u Prunéřova, kde zemřeli tři lidé.



Alkohol stál loni za 332 nehodami, což je meziročně o 13 více. „To je způsobeno tím, že máme třicetiprocentní pokles nehod, kde byly příčinou ostatní návykové látky," uvedl Ušák.



Zatímco loňskou prioritou dopravních policistů v Ústeckém kraji byl bezpečný pohyb v provozu, letos se chtějí věnovat kontrole komerční přepravy. „Chceme vozidla dostat ze silnic druhé třídy na jedničky. Ale to se řidičům nelíbí, protože musí platit mýto. Takže je to takový věčný boj, protože my zase nechceme, aby nám těžká auta zatěžovala menší komunikace," doplnil Ušák.