Píše se rok 1543. Chomutovské panství vlastní Šebestián z Veitmile, který se stává nejvyšším mincmistrem Království českého. Jeho pravomocí je nejen kontrolovat ražbu a mince v oběhu, ale také vyhledávat a trestat padělatele. Když se mu na výročních trzích dostane do ruky falešná mince, povolá vyšetřovatele - návštěvníky chomutovského muzea, aby se dali do pátrání po penězokazcích.

Muzejníci připravili novou detektivní hru vrcholného středověku. Nazvaná je Krvavé peníze. Odehrává se v dobových kulisách Chomutova, kde se návštěvníci při plnění úkolů dozvídají řadu historických reálií. Zároveň ale využívá mechanismy únikových her a moderní technologie jako QR kódy, audiovizualizaci nebo hlavolamy.

„Myšlenka, že bychom mohli zkusit vytvořit pro muzeum historickou detektivní hru, nás napadla už dříve. Pustili jsme se do ní díky tomu, že nám po předešlé krušnohorské expozici zbyly kulisy, které byly hezky zachovalé a daly se využít,“ zmínila Brůnová. Ve spolupráci s historiky tak vymyslela příběh doplněný fakty a přizvala zkušeného tvůrce únikových her Pavla France, aby vymyslet úkoly na míru příběhu.

"Vymýšlel jsem prvky při zachování lineárního chodu hry, aniž bych věděl, jak bude vypadat prostor. Ten se teprve tvořil," zmínil jednu z komplikací Franc. „Největším oříškem ale bylo, jak to udělat, aby si hru mohly zahrát týmy o dvou či čtyřech lidech, ale i třicet lidí, protože v takovém počtu budou chodit školní třídy,“ doplnil další specifikum oproti běžným komerčním únikovkám.

Novou atrakci muzeum rozběhlo na konci loňského roku, od té doby přilákala desítky týmů. Často jsou složené z členů rodin, přicházejí ale i zkušení hráči únikových her. Jedním z nich je Martin Svoboda, kterému se s týmem přátel podařilo dospět k řešení výrazně před skončením časového limitu jedné hodiny.

„Líbí se mi, že to není žádná sci-fi únikovka, ani nejde o řádění tajemného vraha, ale že napasovali příběh do místních historických reálií. Ne každý třeba ví, že se v Jáchymově razily tolary,“ ocenil hráč. „Hlavně bych ale vyzdvihl to, že je muzeum schopné přemýšlet tímto způsobem, protože normálně bývají tyto instituce vnímané jako těžkopádné a konzervativní,“ myslí si.

Muzeum už v nedávné minulosti jednu úspěšnou únikovou hru představilo. Jmenovala se Únik z totality aneb listopad 1989 a měla zvláště vysokou návštěvnost.

Krvavé peníze si muzeum ponechá nejméně tři roky. Do konce června bude plně přizpůsobená pro hraní školních tříd, přibudou i další prvky.