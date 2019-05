Ústecký kraj - V roce 2018 pátrali policisté v kraji po 95 dětech a 90 svěřencích.

Po třech dětech v kraji se slehla zem. | Foto: Infografika Deník

Psal se 2. březen roku 2012. Devítiletý Patrik Tuťo trávil páteční podvečer se svými kamarády venku v ústecké čtvrti Předlice. „Hráli si u vody, blbli a různě tam přeskakovali. Žádný dospělý tam s nimi nebyl,“ popsal jeden ze starousedlíků. Podle dalších svědků malý školák údajně hledal u Ždírnického potoka klacek na opékání vuřtů. Hladina byla v tu dobu vysoko. Domů už se Patrik nevrátil, spadl do potoka. Jeho kamarádi vypověděli, že jej strhl silný proud.



Ždírnický potok ústí do Bíliny a následně do Labe. Chlapce hledali v člunech hasiči i strážníci městské policie, další policisté pátrali na březích. Nepomohl ani vrtulník s termovizí či policejní potápěči. Prohledání Bíliny i Labe až k hranici s Německem skončilo neúspěšně a Patrikovo tělo se nikdy nenašlo.