Bude to skvělá podívaná, která pomůže třem nemocným dětem. Sobota 21. září bude ve znamení nablýskaných a burácejících motorek. Litvínovem, Mostem a krajinou Českého středohoří totiž pro Nadaci Unipetrol projede spanilá jízda motorkářů, kterých se do akce přihlásily dvě stovky.

„Spanilá jízda je spojena s charitativní sbírkou na zdravotní péči pro tři postižené děti, jejichž zdravotní stav komplikovaně zasahuje do běžného života celé rodiny. Ve všech třech případech se jedná o děti, jejichž rodiče pracují buď pro skupinu Unipetrol, nebo pro společnost Čepro,“ řekla Deníku místopředsedkyně představenstva skupiny Unipetrol Katarzyna Woś. „Na celou akci srdečně zveme nejenom další motorkáře, ale také širokou veřejnost, pro kterou bude v cíli v Mostě na Benediktu připraven zajímavý program,“ dodala.

Pestrobarevný had motocyklů vyrazí po hodinové statické ukázce v 11 hodin z litvínovského náměstí Míru do Mostu, kde bude zastávka na 1. náměstí. Zde proběhne hodinový kulturní program. Po něm se motorkáři vydají na jízdu do Českého středohoří.

Na obou místech, v Litvínově i Mostě, vystoupí zpěvačka Dáša Zázvůrková a v prodeji budou benefiční trička od herečky Kateřiny Kairy Hrachovcové. Po celý den budou moci návštěvníci vhazovat do kasiček příspěvky na zdravotní péči tří postižených dětí.

Po dojezdu do cíle na Benediktu v Mostě bude mezi 14. a 19. hodinou pro širokou veřejnost připraveno zábavné a vzdělávací odpoledne, a to nejenom pro motorkáře, ale také pro širokou veřejnost. Svou techniku zde představí členové Nadace hasičů a policistů. Hokejisté extraligového HC Verva Litvínov uspořádají autogramiádu a leteckou akrobacii předvede pilot Marek Hyka.

„Těším se na akci a jsem rád, že budu součástí motorkářského srazu, že mohu ukázat akrobatické vystoupení se svým speciálem,“ sdělil český reprezentant v kategorii Unlimited, který „sedlá“ letoun Suchoj Su 31. Hyka je mistrem světa v letecké akrobacii z roku 2010. Navíc se podílel na vzniku soutěže Aerobatic Freestyle Challenge, konané v letech 2012 a 2013 v Praze na letišti Letňany.

Program připravili také zástupci nadace Konto našeho srdce, společnosti Čepro, projektu Women for women nebo Nadace Vodafone. Bude zde například převedena aplikace Záchranka, která může významně přispět k nalezení zraněných motorkářů, protože ti se často vyskytují na těžko přístupných místech. Celá akce vyvrcholí koncertem kapely Pipes and pints od 18 hodin.

Cílem klubu UniRiders je spojit nadšence se stejným smýšlením a zálibami v motorkářském stylu života, kteří dodržují nepsaný kodex etiky a chování nejen mužů, ale i žen na silných strojích, aby důstojně reprezentovali barvy Unipetrolu.

„Budeme rádi, pokud se rozhodnete i vy rozšířit řady našeho klubu. Zapojte se aktivně jako jezdci do spanilých jízd ve prospěch Nadace Unipetrol nebo jen jako fandové, kteří tento styl života podporují. Srdečně vás zveme na sobotní premiéru spanilé jízdy,“ uvedli za nově vzniklý klub motorkářů Tomáš Wolf a Jiří Klapště.