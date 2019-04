Zdravý pohyb a příliš se nepřejídat. To jsou hlavní zásady, kterými se řídí dvacetiletá Natálie Bílá z krajského Ústí nad Labem. Nejsou to jen fráze. Mladá studentka zdejší pedagogické fakulty se v roce 2017 probojovala do TOP 10 v soutěži krásy Miss Czech Republic a od té doby pracuje jako modelka na četných akcích nejen v Ústeckém kraji, ale rovněž v německých Drážďanech.

„Poslední tři roky se udržuji cvičením a v létě nejraději chodím běhat ven. Mám ale také období, kdy se mi nic nechce,“ říká Natálie, která má četnou fanouškovskou základnu nejen při přehlídkách, ale taktéž ve virtuálním světě. Na sociální síti Instagram ji sleduje přes sedm tisíc lidí z celého světa.

Jak jste se dostala k modelingu?

Dělat modeling byl můj sen od dětství. Už jako malá jsem brala mamince boty na podpatku a chodila po obýváku. Taťka vždy nadával, že tím ničím podlahu. Vždy jsem si ale za modelingem šla. První moje zkušenost byla účast v Dívce roku 2014 v Ústí nad Labem, kde jsem uspěla a v letošním ročníku jsem zasedla už podruhé v porotě.

Modelky jsou známé tím, že drží nejrůznější diety. Jak se vy osobně omezujete z hlediska stravy?

Diety nedržím, vždy jsem měla dobré spalování, a tak jsem se tím nikdy příliš nezabývala. Nikdy se ale nepřejídám a nejím tolik sladké. Pohybu jsem měla hodně od malička, protože jsem od čtyř let tancovala. Poslední tři roky se udržuji cvičením a v létě nejraději chodím běhat ven. Mám ale také období, kdy se mi nic nechce. Nejvíce jsem se na zdravou stravu a pohyb zaměřila před finále Miss.

Tam jste se dostala do TOP 10. Jaké jsou vůbec vztahy mezi modelkami na podobných velkých soutěžích?

Osobně mám na každé módní přehlídce vztahy dobré, nikdy jsem nezažila, že by si modelky dělaly nějaké naschvále. Zrovna na Miss jsem si dokonce našla i skvělé kamarádky, se kterými se bavím doteď. Vždy se ale najdou holky, které mi nepadnou do oka. V takové situaci se snažím vždycky zůstat sváa chovat se přátelsky. Ráda svým kolegyním předám i kontakty na agentury nebo pracovní příležitosti, když mě o to požádají.

Takže žádný konkurenční boj mezi vámi není?

Boj ne, ale konkurence jako taková je obrovská, zvláště v Česku, kde jsou opravdu hezké dívky a je tak o ně z řad agentur a pořadatelů módních přehlídek velký zájem. Možná to bude znít jako fráze, ale určitě to není jen o kráse a promenádě v plavkách. Jde i o to, jak je modelka spolehlivá a pracovitá. Já korunku v Miss sice nezískala, ale zakládám si na profesionalitě. Místo abych si šla po přehlídce třeba odpočinout, mnohdy stihnu jet ještě i na další.

Co všechno na přehlídkách předvádíte?

Oblečení nám přidělují naši klienti. Nejraději předvádím společenské šaty, v nichž se jako žena cítím nejlépe. Často teď také propaguji nejrůznější butikové značky v Německu v nákupních centrech. Netradičním zážitkem pro mě byl hudební festival Tomorrowland v Belgii, kde jsme fotili kampaň pro jednu návrhářku.

Jaké jsou vaše hranice při přehlídkách, za které byste jako modelka třeba nešla?

Přiznám se, že pokud jde o spodní prádlo, občas nejsem ve své kůži a stydím se. To je ale asi přirozené. Kdyby bylo spodní prádlo až moc vyzývavé, asi bych takovou nabídku hodně zvažovala.

Zmínila jste Německo. Jsou reakce publika v Drážďanech během přehlídky odlišné než ty od českého publika?

Moc velký rozdíl není, protože oba národy jsou dost podobné. Takže záleží na konkrétním místě i náladě lidí, kteří na přehlídku přijdou. Občas se stává, že Němci jsou aktivnější. Nedávno jsem ovšem šla přehlídku v teplickém divadle a publikum mě povzbuzovalo a fandilo tak, že jsem si pomalu připadala znovu jako na nějaké soutěži.

Fanoušky máte též ve virtuálním prostoru na Instagramu, kde vás sleduje více než sedm tisíc uživatelů. Proč jste se rozhodla ho využívat?

Sociální sítě mě baví. Kromě bezprostřední reakce od lidí z celého světa je využívám také jako marketingový nástroj. Právě na Instagramu sdílím hlavně svoji práci, pravidelně tam dávám fotky z přehlídek a různých focení. Dostala jsem takhle už spoustu nabídek a dá se tedy říci, že Instagram už beru jako svoji pracovní vizitku, kde si mě lidé mohou všimnout.

Vedle kariéry modelky stále zůstáváte i studentkou. Proč jste si vybrala na ústecké univerzitě právě obor český jazyk pro média?

Upřímně, nikdy jsem neplánovala jít na vysokou školu. Myslela jsem si, že po střední půjdu pracovat, nicméně cítím, že bych se měla vzdělávat, dokud jsem mladá. S mluvením třeba na kameru už mám zkušenosti a psaní mi taky nikdy nevadilo, takže třeba by ze mě jednou mohla být moderátorka nebo tisková mluvčí. To je ale ještě hudba budoucnosti, přeci jen mě teď čeká zkouškové období, a to je vždycky dost náročné. Tak mi držte palce.