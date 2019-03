Kamioňák Marcel Stylner tankuje na čerpací stanici na 78. kilometru dálnice D8. Jede do německého města Brehna vyložit zboží z Maďarska. Při výjezdu z benzinky ho na přilehlém parkovišti zastavuje cizinecká policie.

Jde o preventivní kontrolu kvůli uprchlíkům, kteří se snaží v nákladových prostorech ilegálně dostat do Evropy.

Marcelovi policisté nejdříve kontrolují doklady, následně na jeho kamion nasazují skenovací čidla. Ta jsou připojená k speciálnímu přístroji, který dokáže zjistit, zda v kamionu nejsou ukryté nějaké osoby. „Citlivost přístroje deklarovaná výrobcem je taková, že by to mělo odhalit případně i tlukot srdce menšího zvířete,“ říká vedoucí odboru cizinecké policie v Ústeckém kraji Pavel Češka.

Marcel Stylner celou situaci sleduje zpovzdálí. „Mně se ještě nestalo, že by mi někdo vlezl do kamionu. Převážím náhradní díly na auta a dneska jedu po dlouhé době za kolegu. Takže jsem úplně překvapený, že mě zrovna odchytli. Kontroly jsou ale potřeba,“ komentuje Stylner.

Podle vrchního inspektora cizinecké policie Tomáše Pixy trvá jedna kontrola přibližně pět až deset minut. „Některé trvají i déle, musí se opakovat měření nebo se kontrolují delší dobu doklady. Kamionů stihneme za jednu směnu klidně i padesát,“ líčí Pixa.

Na auto se vždy dávají čtyři čidla, každé má svou barvu. Pokud uvnitř kamionu diagnostikují pohyb, změní se zelená barva na displeji počítače na červenou, přičemž křivka na grafu vyskočí nahoru.

Kontroly cestujících

Hodnoty Stylnerova kamionu jsou v pořádku, nic podezřelého neveze. Další kontrole se nevyhne ani mezinárodní autobus mířící do Berlína. Tady jdou policisté přímo dovnitř mezi cestující a zjišťují, zda mají všichni platné doklady. „Kontrolami procházím často, jak na německé, tak české straně. Nikdo nelegálně ale se mnou ještě nejel, dávám si na to pozor,“ popisuje šofér Pavel Novák z Prahy. I tady je všechno v pořádku.

Další řidič ze slovenských Nových Zámků míří opět s díly pro automobily do německého Dabelu. S podobnými kontrolami se prý setkal v Anglii a ve Francii, hodnotí je ale spíše negativně. „Jezdím hodně po Evropě, ale naštěstí se mi ještě nestalo, že by se mi migranti chtěli dostat do kamionu. Kontroly nejsou správné. Když chytí migranta, dají ho pryč a nám udělí pokutu. To je vůči nám trochu neetické. Vždyť když budu spát a někdo mi nařeže plachtu a vběhne dovnitř, tak jsem nahraný,“ míní Branislav Dojčan. Také u něho kontrola nezabrala více než deset minut.

Srbský řidič přijíždějící před polednem už ale takové štěstí nemá. „Přístroj nám v zadní části kamionu detekoval, že něco není v pořádku. Přistoupili jsme tedy k odstavení vozidla a následnému přivolání celníků,“ vysvětluje zdržení Češka.

Ti jsou na místě zhruba za deset minut. Zda převáží Srb něco nelegálního, museli zjistit v centru česko-německé policejní a celní spolupráce v nedalekých Petrovicích. Ve zdejším areálu využili celníci ke kontrole kamionu mobilní rentgen. Ten se používá zejména při hledání alkoholu, cigaret, narkotik, exotických zvířat nebo zbraní, nikoli na vyhledávání lidí. „Jde o krajní situaci, kdy se používá tento rentgen. Před vlastním snímáním se dotážeme řidiče, zda neví o tom, že by se v prostoru nacházeli nějací lidé. Tento řidič o ničem nevěděl, tak jsme ke skenu přistoupili,“ zdůvodňuje Češka.

Obří skenovací přístroj nic nezjistil, přesto ještě celníci žádají, aby řidič sundal plachtu z kamionu. Poté nasazují i vycvičeného psa, který ohledává prostor kolem vozidla. „Situace negativní, na ložné ploše se nachází zboží v paletách,“ dodává Češka.

Oproti roku 2017 došlo v Ústeckém kraji v loňském roce k poklesu nelegální migrace zhruba o 7 %. „Odhalili jsme celkem 332 cizinců, z toho 65 při tranzitní nelegální migraci a 227 při nelegálním pobytu. Oproti roku 2015, kdy migrace kulminovala, zaznamenáváme tedy klesající trend,“ říká Češka.

Skrývají se mezi zbožím

Ilegální migranti se objevují v Ústeckém kraji nejčastěji na dálnici D8 v mezinárodních autobusových spojích, v kamionech či v dodávkách. Nejčastěji se ukrývají v přívěsech a návěsech kamionů mezi převáženým zbožím. „Řidiči kamionů o tom mnohdy nevědí, protože běženci se dostávají do útrob kamionů třeba proříznutím plachty nebo odstraněním bezpečnostní plomby,“ zmiňuje Češka.

Výjimkou nejsou ale ani záchyty ve vlacích. „Máme zde případ z minulého týdne, kdy jsme v mezinárodním vlakovém spoji do Drážďan zadrželi 17letého občana Sýrie. Byl to žadatel o mezinárodní ochranu v Německu a převážel do Německa 60 gramů pervitinu,“ podotýká vedoucí Češka.

Pokud se řidiči prokáže úmysl neoprávněně převézt cizince přes české území, hrozí mu trestní postih. Češka si v této souvislosti vybavuje případ Čecha, v jehož kamionu ve francouzském Calais našly úřady v loňském roce skupinu Iráčanů. Soud mu nedávno zpřísnil trest z 18 měsíců na dva roky vězení.

„Pokud naopak zajistíme cizince, který je zde neoprávněně, zjišťujeme jeho totožnost, následně zahajujeme správní řízení o vyhoštění a cizinec je takto poté vyhoštěn. Pokud nemá doklady možné k vycestování, je zajištěn do záchytného zařízení, než mu bude obstarán náhradní cestovní doklad a bude moci být repatriován do země svého původu,“ doplňuje Pavel Češka.

Nelegální migrace v policejních číslechV roce 2018 odhalila policie na území Ústeckého kraje 332 nelegálních migrantů (jde o třetí nejvyšší počet záchytů v republice, na prvním místě je Praha, na druhém je Jihomoravský kraj).

Nelegální migraci tvoří dvě skupiny:

- tranzitní nelegální migrace (65 osob), tedy osoby projíždějící přes Ústecký kraj (Sýrie, Irák, Nigérie)

- nelegální pobyt na území (267 osob); v Ústeckém kraji pobývají nelegálně, propadlo jim vízum nebo nemají povolení k pobytu (Ukrajinci 159, Moldavané 14).