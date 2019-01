Ústí nad Labem – Před silným větrem a vydatnými dešti varuje Český hydrometeorologický ústav.

Voda zaplavila Teplickou ulici v Jílovém | Foto: Luděk Stínil

Výstraha před silným větrem platí v Ústeckém kraji až do nedělního rána, povodňová pohotovost by měla trvat do sobotní půlnoci.

V pátek 9. ledna od 14.00 do 18.35 hod. vyjely hasičské jednotky v Ústeckém kraji k 16 událostem způsobeným silným větrem, odstraňovali spadlé stromy a uvolněné nebezpečné předměty.

Nejvíce práce měli hasiči na Děčínsku

"V okresu Děčín zasahovaly jednotky u 9 událostí. Ve Varnsdorfu spadl strom na auto, v Brtníkách spadly na vozovku dva stromy, další stromy popadaly v Rumburku, Březinách či Kytlici v Jiříkově odstranili hasiči uvolněné lešení, v Mikulášovicích sundali uvolněný reklamní panel," vypočítal Lukáš Marvan, mluvčí Hasičského záchranného sboru.

Nenudili se ani jejich kolegové v dalších okresech. V Ústí nad Labem spadla větev na vozovku v ulici Na Popluží. V okresu Teplice spadl strom na vozovku v Drahkově a v Nákladní ulici v Teplicích odstranili hasiči uvolněné plechové billboardy.

V Holedeči okres Chomutov spadl strom na telefonní vedení. Dále hasiči odstrańovali spadlý strom na vozovku v Kovářské a spadlý strom na chodník a zaparkované auto v Kadani.

"V okresu Litoměřice spadla větev na vozovku ve Štětí, v Pokraticích se uvolnil plech na střeše balkonu. V okresu Louny spadl strom na silnici u Hluban a v Nepomyšli," dodal Marvan.

Déšť zaplavil silnici v Jilovém

Nadále fouká čerstvý západní vítr, který může přechodně zesilovat až na 90 km/h, na horách až do 110 km/h. Přes české území zvolna přechází teplá fronta, provázená deštěm, na pohraničních horách vydatnějším s úhrny srážek 10 až 40 mm, na hřebenech Šumavy může lokálně napršet až 50 mm za 24 hodin.

Další práci mají hasiči na Děčínsku od brzkého rána v sobotu. Přívalový déšť zaplavil Teplickou ulici v Jílovém v úseku u papírny. Příčinou je porucha kanalizace, kterou hasiči společně s vodařskou pohotovostí likvidují.

Na silnici je zhruba 15 cm vody v délce 50 metrů a provoz je omezený. Podle serveru Policie ČR potrvá omezení provozu až do neděle dopoledne.

Strom spadl v sobotu kolem poledne také na silnici mezi Perucí a Stradonicemi v okrese Louny.