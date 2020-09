„Vy jste ta s tím covidem? Tady nemůžete sedět. Běžte támhle do rohu!“ Tato slova si údajně vyslechla Alena Wittmannnová v kadaňské nemocnici, kde hledala lékařskou pomoc kvůli bolestivému zánětu ledvin. Podle její výpovědi se zdravotníci dopustili hned několika přešlapů a skutečné pomoci se dočkala až nemocnici v sousedním městě.

„Ve středu jsem přijela z práce a vůbec mi nebylo dobře: bolest kloubů, zimnice, bolest hlavy a hlavně neskutečná bolest zad a levého boku. Během dvou hodin mi teplota vystoupala na 38,5. Jako zodpovědný občan volám do Nemocnice Kadaň. Aniž by se mě snažili do nemocnice dostat, nebo poslat záchranku, odpověděli, vydržte do rána, a my se rozhodneme, co s vámi,“ popsala pacientka.

Druhý den vysoké teploty přetrvávaly. „Já nemohla ani mluvit, ani chodit. Věděla jsem, že mám pravděpodobně akutní zánět ledvin. Nejsem lékař, ale své tělo znám a již jednou jsem tuto nemoc prodělala,“ vysvětlila. Hned ráno ji tedy přítel zavezl na urgentní příjem. Právě tam si ale měla z úst zdravotní sestry vyslechnout obvinění, že přišla s covidem, a pokyn ať jde stranou. „Za zhruba 45 minut se mě ujali. Já na chodbě ležela na lavici a trpělivě čekala, že mi snad pomůžou. Ejhle dozvěděla jsem se, že mám covid,“ líčila dál.

Podle Wittmannové následovaly odběry krve a další, které měly prověřit, zda nemá koronavirus, nic víc a poslali ji domů, aby počkala na výsledky. „Doma jsem ulehla, vzala si brufen. Teplota se snížila na 37,8. Začala jsem ale zvracet. Bolesti stále větší. V 19 hodin teplota 39,9, dcera s přítelem šíleli a už se volala záchranka,“ dodala s tím, že se ocitla opět na urgentním příjmu, kde už měli výsledky jejího testu na covid. Byl negativní. „Ani mi nebyli schopni zavolat tak, jak slibovali. Paní doktorka okamžitě odebrala moč, v ní nález jako prase. Bílkovina, krev. Napsala mi antibiotika s tím, že zavolá na lůžkové, aby mě hospitalizovali. Jejich odpověď, nemáme místo,“ dokreslila Wittmannová.

Další den její přítel informoval obvodní lékařku a ta doporučila urologii v mostecké nemocnici. „Doktor okamžitě udělal sono a rovnou na lůžko. Během dne jsem měla v žíle pět lahví na bolest a antibiotika, provedeno CT. A samozřejmě zánět ledvin,“ uvedla, jaká byla konečná diagnóza. "Jaké je poučení? Panika před covidem zastiňuje všechny ostatní nemoci, které jsou trochu tomu podobné. Raději ji nebudeme léčit, nechceme ji v nemocnici, ona má covid," uzavřela pacientka. Svůj příběh zveřejnila na sociálních sítích, kde se během šesti dnů dočkal 18 tisíc sdílení.

Na nemocnici samotnou se zatím neobrátila, ředitel ale začal konat i bez toho a ustanovil vyšetřovací odbornou komisi. „Ta věc bezodkladně prověří a rovněž se bude zabývat i postupy na urgentním příjmu naší nemocnice celkově, a to i z důvodu, že chci zachovat vysokou míru profesionality zaměstnanců Nemocnice Kadaň, jejichž práce si i v této obtížné době pandemie Covid-19 velmi vážím,“ zdůraznil ředitel Petr Hossner.

Ke slovům Aleny Wittmannové se podle svých slov může vyjadřovat jen velmi omezeně. „Nemám souhlas s poskytnutím informací o jejím zdravotním stavu a průběhu léčení,“ zdůvodnil ředitel.

Nemocnice patří městu Kadaň, jehož vedení teď čeká na výsledky šetření. „Pokud se stala nějaká chyba, je to smutné a doufejme, že se napraví,“ věří starosta Jiří Kulhánek. „Postup nemocnice je v tuto chvíli správný, ředitel sestavil tým, aby bylo možné dojít k nějakému závěru, navíc si s paní Wittmannovou domluvil schůzku, což vítám,“ doplnil.