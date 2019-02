Ústí nad Labem - Obžalobu, která ho viní ze sexuálních praktik s velmi mladými dívkami, poslouchal mlčky a s hlavou skloněnou.

Ústecký krajský soud začal ve čtvrtek 7. února projednávat případ Pavla Jana N. z Ústí nad Labem, který podle státní zástupkyně pořizoval snímky a videa nahých děvčátek ve vyzývavých sexuálních pozicích a umisťoval je pak na internet. Za znásilnění vlastní dcery, výrobu a jiné nakládání s dětskou pornografií či zneužití dítěte k výrobě pornografie mu hrozí až dvanáct let vězení.

Třicetiletý nezaměstnaný Ústečan dorazil na zahájení procesu z litoměřické vazební věznice v doprovodu eskorty. Podle státní zástupkyně se jednou z jeho obětí stala i vlastní dcera. Obžaloba zdokumentovala, že dotyčný v období od prosince 2015 do března 2016 nafotil tehdy sedmiletou holčičku, jak si hraje ve vaně nahá. Pořídil celkem 357 snímků. "Z toho 25 z nich zachycovalo pouze její obnažené pozadí vleže s roztaženýma nohama a genitálie," popsala státní zástupkyně.

Muž pak podle obžaloby vzal notebook své tehdejší družky a na svůj internetový účet z něj nahrál celkem 1021 fotografií zachycující obnažené či zcela nahé dívky zjevně mladší 15 let v erotických či sexuálně vyzývavých pozicích. Na některých fotkách byly vidět jejich pohlavní orgány i pohlavní styk s nimi. Na internetové stránky, které byly pro veřejnost volně přístupné, nahrál i snímky své nahé dcery.

Obžaloba doložila i další případ mužova obscénního chování. Pavel Jan N. se podle ní mezi červnem a říjnem 2017 pohlavně uspokojoval na své dceři, které tehdy nebyly ani dva roky. "Svlékl se do naha a svůj pohlavní úd jí přikládal na přirození, částečně jej strkal do přirození, včetně svých prstů a krmil ji bílým krémem tak, že si jej natřel na svůj pohlavní úd, ze kterého si krém nechával olizovat," uvedla žalobkyně s tím, že muž si to i natočil na mobilní telefon.

Natáčel i další holčičku

Zhruba ve stejném období si dotyčný měl nahrávat i další děvčátko, o které pečoval a jemuž tehdy nebylo ani pět let. Pořídil si videa, na kterých je vidět, jak močí venku v trávě nebo jak sedí obnažená na sedačce s roztaženýma nohama, kterými chytá míč, který jí obviněný házel.

A nejen to. Na paměťové kartě jeho fotoaparátu kriminalisté objevili přes šest tisíc různých videí a fotografií. "Na nich byly zachyceny částečně či zcela obnažené děti zjevně mladší 18 let, včetně dětí mladších 10 let v sexuálně vyzývavých polohách, při souloži a orálním sexu s dospělými osobami a při jiných sexuálních praktikách," vylíčila státní zástupkyně.

Podle matky jedné z poškozených holčiček se obžalovaný choval úplně normálně a ničeho zvrhlého si na něm nevšimla. Muže vykreslila jako hovorného člověka. "Vždy k nám zašel na kafe, byl u nás i půl dne," uvedla. O jeho údajném narušeném sexuálním chování se dozvěděla až od policie. "Vůbec bych to do něj neřekla," dodala žena.

Hlavní líčení probíhá kvůli velmi nízkému věku poškozených dívek bez přítomnosti veřejnosti.

Ondřej Kůs