Sasko - Pitoreskní městečko Stadt Wehlen tvoří západní předpolí nejznámější pískovcové formaci Saského Švýcarska, proslulým útesům Bastei. Ovšem i jeho bezprostřední okolí příroda obdarovala nepřeberným bohatstvím atraktivních míst. Například půvabnou soutěskou Uttewalder Grund.

Tento výlet potěší široké spektrum veřejnosti od outdoorových fajnšmekrů, přes sváteční turisty, až po seniory. Ale zejména je určen rodinám, jejichž ratolesti doposud neopustily bezpečí kočárku. Ty totiž nemají v Labských pískovcích tolik příležitostí, aby mohly najít vhodnou trasu, která skloubila poutavé přírodní pasáže a terén vhodný pro přesun s kočárkem.

Z pastelového náměstí vás značená cesta nejprve vyvede úzkým schodištěm na návrší nad městečkem, odkud se otevírá hezký výhled a kde dodnes zůstaly skromné zbytky středověkého hrádku, původně zmiňovaného pod jménem Wylin. Nicméně výstup k hradu lze z programu vypustit. Zanedlouho se úzká asfaltka se sporadickým provozem změní na širokou zpevněnou komunikaci, z obou stran vroubenou ohlazenými pecny pískovcových útesů. Tu již údolí dostalo charakter příjemného, snadno průchozího kaňonu.

V jeho závěru se jakoby mávnutím kouzelného proutku před vámi objeví rozkošná chaloupka výletního hostince Waldidylle. Tedy česky Lesní idyla. Přesně tak si představuji cimrmanovskou hospodu Na Mýtince. Za hostincem se kaňon i cesta povážlivě zúží, kolmé stěny se začnou k sobě čím dál více přibližovat a nakonec splynou do jednoho útvaru, prolomeného průchozí skalní branou.

Protáhněte se Čertovou roklí

Pro odrostlejší, co spojují pohyb v přírodě s pořádným rozhýbáním strnulého těla, nabízí Uttewalder Grund obzvlášť delikátní lahůdku, a to Čertovu rokli, neboli Teufelsschlucht. Pekelně úzkou, temnou a zároveň čarokrásnou. Do ní směřuje stezka od rozcestí na půli vzdálenosti mezi městečkem a hostincem Waldidylle. Zde se budete v podřepu soukat skrze těsné škvíry mezi ohromnými bloky vlhkého pískovce a následně, s koleny v bahně a hlavou zaklíněnou pod balvany pomalu postupovat kupředu. Neuděláte chybu, když si do batohu přibalíte rovněž čelovku, poněvadž jedině s ní se můžete probojovat černočernou slují Heringshöhle.

Soutěska Uttewalder Grund je zároveň propojena značenými cestami s obcí Uttewaldem a také pupkem Saského Švýcarska, vyhlídkou Bastei. Přímou chůzí mírným tempem se k hostinci Waldidylle dostanete z Wehlenu během třiceti minut.

Užitečné informace

V místní části Dorf Wehlen můžete za necelý den obejít celé Saské Švýcarsko. A to vždy od konce března do začátku listopadu. Na ploše 8000 metrů čtverečních tu totiž byla vybudována jeho věrná miniatura.

Více vám napoví stránky: www.kleine-saechsische-schweiz.de, www.webergrotte.de, www.stadt-wehlen.de

Zpracoval Jakub Hloušek