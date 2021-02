Lukáš Kohout byl před šesti lety odsouzen za podvody na sedm let, k tomu si musel dosedět také deset měsíců z prvního trestu za podvodné objednávání letů ve jménu někdejšího ministra zahraničí Jana Kavana. Na svobodě se ocitl ve čtvrtek krátce po poledni, 357 dnů před vypršením všech nepodmíněných trestů. „Lukáš Kohout byl podmíněně propuštěn s tím, že byla stanovena maximální zkušební doba v trvání sedmi let za dohledu probačního úředníka,“ uvedl mluvčí soudu Michal Dvořák.

Kohout také musí uhradit způsobenou škodu. Ta se přitom šplhá do stovek tisíc korun. Například v únoru 2013 si objednal pojezdové pásy na bagr za bezmála 48 tisíc, objednané byly na Sdružení pro Rozvoj Ústeckého kraje. Zboží nezaplatil.

„Uhradit škodu podle mých možností byla jedna z podmínek soudu a já ji budu plnit,“ řekl Kohout Deníku. O podmínečné propuštění žádal během výkonu několikrát, soud vyslyšel až jeho pátou žádost. Během výkonu trestu prošel dohromady třemi věznicemi, kromě Pankráce si trest odpykával také ve Stráži pod Ralskem a v Rýnovicích.

Lukáš Kohout má za sebou pestrou kariéru podvodníka a manipulátora. Kohoutovy aktivity dlouho unikaly zájmu policie i kontrarozvědky, a to přesto, že se pohyboval v těsné blízkosti politických špiček. Do prvních velkých podvodů se pustil před 18 lety, kdy začal vystupovat jako asistent Hany Marvanové. Ve stejné době se také stal nechvalně proslulým létajícím asistentem. Začal se totiž vydávat za asistenta tehdejšího ministra a předsedy Valného shromáždění OSN Jana Kavana a jeho jménem objednával lety po celém světě. Vybíral si přitom velmi exotické destinace, za peníze daňových poplatníků navštívil například Thajsko nebo Srí Lanku. Jen let na Srí Lanku měl vyjít na více než 2,5 milionu. Celou škodu Kohout nikdy neuhradil. Za své létání po světě byl odsouzen na 27 měsíců nepodmíněně, po 17 měsících byl ale na podmínku propuštěn.

Vzorný život ale nevedl ani v následujících letech. Například v roce 2004 se vydával za mluvčího CzechTeku.

Své manipulátorské schopnosti Kohout předvedl také před deseti lety. Na podzim roku 2011 totiž stál v čele několika demonstrací na Šluknovsku, kterých se účastnily až dva tisíce lidí. Do Výběžku kvůli demonstracím jezdily zajišťovat bezpečnost pořádkové jednotky z celé republiky, jedna speciální pořádková jednotka pak na základě zkušeností z protestů ve Výběžku vznikla i v Ústí nad Labem.