Lovosice - To nejlepší z domácího kickboxu bylo k vidění v sobotu v lovosické hale Chemik, kde se uskutečnil republikový šampionát.

Není to však poprvé, kdy se v Lovosicích uskutečnila tato mimořádná akce. Pořadatelé z domácího Schejbal´s Gymu připravovali MČR i v loňském roce. „Ohlasy byly dobré, takže jsme do toho šli také tentokrát. Letos se bude bojovat ve třech disciplínách lowkick, lightcontact a kicklight," prozradil před akcí ředitel soutěže Vít Masopust. Ten původně očekával, že by se v Lovosicích mohlo představit až 200 závodníků v kategoriích od mladších žáků až po Masters. Ale v odhadech se mýlil.

„To je fakt. Před rokem jsme tady měli celkem 163 borců, no a v pátek už jich bylo přihlášených více než jednou tolik. Jen z našeho oddílu bude bojovat 38 členů," uvedl v pátek.

Výsledky a více informací se dočtete v jednom z příštích vydání LtD.