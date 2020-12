/FOTO/ Pondělní lov na pštrosa, který v minulých dnech uprchl svému majiteli z Bíliny a dostal se až na Třebenicko, nakonec skončil vítězně pro velkého ptáka.

U Klapého lovili uprchlého pštrosa. | Foto: Deník / Karel Pech

Policisté, městský strážník a dobrovolní hasiči z Klapého se snažili pštrosa odchytit do sítě, ale zvíře se nedalo a hasičům nakonec v ruce zůstalo jen několik per z jeho ocasu. Podle strážníka z Třebenic Tomáše Rotbauera se budou snažit ptáka odchytit ještě v úterý 15. prosince, protože hrozí, že by se mohl pštros srazit s vozidlem na silnici.