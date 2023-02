Inflace v prosinci klesla. Přesto je za rok 2022 druhá nejvyšší od vzniku ČR

„Ceny musíte furt sledovat, protože to zdražování je neskutečné. Bez slev bych to nedala. Takže letáky si beru i sama. Díky nim vím, kde a co se dá výhodně koupit,“ vysvětlila žena, která s povděkem využívá také potravinovou banku mostecké charity a stravenky na jídlo od sociálky. I když s ní dospělé děti nebydlí, těch mladších má kolem sebe stále dost, takže nákup není na jednu tašku. Nejčastěji vyhledává v akci těstoviny, mléko, mouku a brambory. Maso musela omezit a nahrazuje ho nejlevnějšími inzerovanými salámy. Nekupuje drahé věci, ale neušetří. Čeká na stravenky a všechny je utratí. „Je to prostě šílené,“ popsala kolotoč, který začíná a končí čtením letáků. Aby snížila náklady na minimum, pomáhá si i slevami, které v letácích nejsou.

Do Kauflandu, který má nejblíž, proto chodí také večer, kolem sedmé a osmé hodiny, kdy hypermarket zlevňuje například pečivo a zeleninu. „Kolikrát i v devět hodin seženete třeba ředkvičky a brambory za pár korun. Také maso, salámy nebo uzeniny mají zlevněné, než zavřou,“ popsala své zkušenosti Mostečanka.

Čtení pro seniory

Brigitě Kroužkové bude v dubnu 85 let. Žije sama v útulné garsonce v penzionu pro seniory ve Wolkerovce a ani ona nedá na letáky dopustit. Bere si je z hromádky v přízemí a pomáhá šířit dál, aby měli o cenách přehled i špatně chodící senioři. „Letáky čteme všichni,“ řekla žena, která ne vždy využívá místní donášku teplého jídla a ráda nakupuje pro sebe nebo pro sousedku. Není tedy divu, že mezi časopisy u televize má aktuální leták. „To víte, že si koupím i levnější věci, protože musím také šetřit a nesmím všechno rozházet,“ vysvětlila Mostečanka, která však trvá na kvalitě potravin. V obchodech si vše pečlivě prohlíží si, aby věděla, co kupuje. Nenechává se prý odradit mladšími zákazníky, kteří na ni občas „blbě“ koukají.

Přehledné srovnání akčních cen: Drahota žene lidi ke slevám, i tak si připlatí

Její oblíbená trasa je Lékárna – Kaufland – Action – Tesco, ideálně na jeden zátah, protože vzhledem k svému věku a zdravotnímu omezení nemůže chodit ven každý den. Seniorce pomáhá chodítko, díky kterému má stabilitu a nemusí nosit nákup v ruce. Horší je to pak z kopce, když se vrací z občasného nákupu ze vzdálenějšího Penny. Podle Brigity Kroužkové je dobré, když senioři z letáků vědí, pro co a kam mají jít, protože mnozí z nich nemají sílu obíhat obchody nahodile. Sama nejčastěji v akci kupuje to, co bylo původně dost drahé, třeba máslo a olej, na kterém si osmaží oblíbené mražené bramborové pusinky. „To je vám tak výborné a mně to k večeři stačí!“ uvedla seniorka, jež se sousedkou sleduje i akční nabídku masa, lepších sýrů a sádla na vyškvaření. „Hlídáme prostě ceny a k tomu nám hodně pomáhají letáky,“ ujistila.

Ráda by chodila i do svého milovaného Lidlu, ale ten je moc daleko. Naštěstí si může v okolí kupovat živé květiny, kterými si krášlí byteček. Pokojové rostliny patří totiž ke zboží, které si seniorka dopřeje, i když není ve slevovém letáku. „Je nádhera, když kvetou,“ ukázala na své rododendrony ze Zahradnictví Dvořák a syn. „Byly dražší, ale mám kvalitu,“ řekla s velkým uspokojením žena, která pracovala 32 let v chemičce, v zapáchající a rizikové výrobně fenolů, a zdraví si udržovala procházkami se psem v lesích kolem ulice Za Špačkárnou, kde bydlela 57 let.