Pohotovostní služby pro děti a dospělé v Ústeckém kraji jsou nadále v provozu v sobotu i neděli a večer v pracovních dnech podle běžných ordinačních hodin. Potíže měla pohotovost v Lounech. Byla uzavřená, protože nebylo dost ochranných pomůcek pro lékaře a sestry. Ty se ale podařilo sehnat, a tak začnou v neděli 22. března lékaři opět ordinovat.

ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

Fungovat mají v Lounech opět všechny tři pohotovosti - dětská, dospělá a zubní. Informovala o tom lounská radnice v sobotu 21. března večer. "Moc děkuji panu Janu Müllerovi, díky kterému lékaři budou vybaveni respirátory FFP3. Bez něj bychom to nedali!" sdělil na svém facebookovém profilu starosta Loun Pavel Janda.

Na pohotovostech musejí lidé počítat s regulací vstupu kvůli pandemii koronaviru. U vchodů do nemocnic jsou služby zjišťující teplotu a stav příchozích, kteří musejí mít roušky. Někteří zdravotníci doporučují na pohotovost nejprve zatelefonovat a své potíže na dálku konzultovat, aby se zabránilo shlukování osob.

„Lidí přišlo od rána dost, jezdí k nám i z Loun,“ sdělila Deníku během soboty 21. března, kdy bylo ještě v Lounech zavřeno, zdravotnice ze žatecké pohotovosti, která má o víkendu otevřeno od 9 do 18 hodin.

Deník v sobotu 21. března obvolal většinu pohotovostí v kraji a každá potvrdila, že je otevřená. Personál upozornil, že pacienti musejí v souvislosti s pandemií koronaviru dodržovat všechna známá preventivní opatření včetně zakrytí úst a nosu. Musejí také strpět kontroly u nemocnic, kde zvláštní zdravotnická služba měří tělesnou teplotu, zjišťuje důvod příchodu a pacienty třídí. „Úplně nejlepší je zavolat a přijít až po telefonické domluvě,“ sdělila zdravotnice z teplické pohotovosti.

Pohotovosti v jednotlivých městech mají různou provozní dobu. Přehled ordinací s telefonními kontakty najdete zde.

Krajský úřad v Ústí nad Labem v pátek 20. března vyzval lékaře, aby kvůli nedostatku ochranných pomůcek bez náhrady nezavírali ordinace a neodkazovali své pacienty na nemocnice. „Prosím, pomáhejte a buďte vašim pacientům v terénu k dispozici. Je to otázka vaší osobní volby, jak se k pacientům a nouzovému stavu postavíte,“ stojí v krajské výzvě zveřejněné na webu hejtmanství.

Úřad zároveň přiznal, že respirátory FFP3 používají pouze ti, co přicházejí do kontaktu přímo s infikovaným pacientem, a že ochranných pomůcek je stále nedostatek. „Kdepak je ale Hippokratova přísaha?! Vraťte se do ordinací a pomáhejte společně se postavit proti koronaviru,“ napsal tým krajského odboru zdravotnictví. Dodal, že situace v době nouzového stavu není jednoduchá pro nikoho.