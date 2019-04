„Pejsky mám ráda, nejraději bych si je všechny z útulku odvezla domu. Sama mám ročního francouzského buldočka,“ řekla Česká Miss 2018 Lea Šteflíčková, která žije v Praze.

20letá brunetka už v pěti letech fotila v Anglii reklamu na oblečení. Ve čtrnácti byla modelkou v Japonsku. Od šestnácti má zakázky v dalších zemích. Šteflíčková má jako jedna z mála královen krásy tetování. Před pár lety by to bylo nemožné, ale nová pravidla to soutěžícím umožňují.

Co vám dala účast na celosvětové soutěži krásy Miss Universe, která se uskutečnila v thajském Bangkoku?

Byla to obrovská zkušenost. 95 soutěžících, tři týdny práce, ale i zábavy. Všichni mě strašili, že budu spát jen pár hodin, že to bude hektické, ale dalo se to. Natáčely jsme různá videa, odpovídaly na otázky a připravovaly se na soutěž.

Měli jste čas na prohlídku Bangkoku?

Organizátoři se o nás starali 24 hodin, k dispozici byla ochranka. Třikrát jsme se s děvčaty dostaly na výlet, byly jsme rozdělené na skupiny, protože kdyby na památku přijelo 95 holek, tak bychom tam asi způsobily kolaps. (smích) V Thajsku jsem už byla, takže některé věci pro mne nebyly nové.

Do finálové dvacítky se vám nakonec nepodařilo postoupit…

Snažila jsem se reprezentovat Českou republiku, jak nejlépe to šlo, ale porota vybrala jiná děvčata. Kromě pozitivních zkušeností jsem si ze soutěže odvezla i několik kamarádských vztahů. Za zhruba dva týdny se s některými holkami sejdeme v Egyptě na společné dovolené. (úsměv) Moc se těším.

Momentálně žijete v Praze, jak často se vracíte do svého rodného města?

Snažím se do Ústí dostat za rodinou vždy, když je to možné. Nedávno jsem se účastnila módní přehlídky Krása pomáhá dětem. Do divadla se přišlo podívat hodně lidí, výborná organizace a navíc to bylo dojemné. Prezentovaly jsme svatební šaty a každé z modelek běžely na plátně její fotky z dětství. Člověk si uvědomil, jak to všechno letí.

Tak letos vypadala přehlídka Krása pomáhá dětem:

Vaše kralování coby Česká Miss pomalu končí. Na konci srpna vás na trůnu nejkrásnější ženy Česka vystřídá jiná dívka. Bude vám smutno?

Určitě. Poznala jsem hodně zajímavých lidí, předvedla jsem spoustu krásných šatů a získala moře zkušeností. Při finálovém večeru České Miss to bude pro mne zvláštní, protože místo na přehlídkovém mole budu sedět v porotě. Bude to emočně náročné.