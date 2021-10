Celkem sedm tras z obou krajů vedlo ve čtvrtek k lávce, turisté od těch v kočárcích až po devadesátileté vyrazili ze Svoru, z Jiřetína pod Jedlovou nebo přímo z vlakové zastávky na Jedlové. Nejdál to měli zástupci chomutovských turistů, kteří si první společnou akci u lávky na vyhlášeném kopci ujít nenechali.

„Přijeli jsme se podívat, jak to funguje. Nás totiž čeká oprava mostu přes Prunéřovský potok, ten je ale menší než tento,“ říká u jednoho z vyústění lávky Věra Pajerová z Chomutova. Ta přišla společně s Jiřím Tláskalem a Josefem Linhartem po paprsku pochodu vedoucím ze stanice Jedlová. „To je pro nás vzhledem k cestování nejlepší. I když jsme museli čekat v Markvarticích 45 minut kvůli poruše vlaku, nakonec jsme to stihli,“ doplňuje svou kolegyni Tláskal.

Podle šéfa Klubu českých turistů v Ústeckém kraji Jana Eichlera je to velký přínos především pro bezpečnost turistů. Ti totiž museli přecházet silnici prudce klesající do Ústeckého kraje. „Z pohledu bezpečnosti a propojení obou krajů je to velká věc. Navíc sem lidé mají za čím jezdit, výhled na Jedlovou je úžasný,“ říká Eichler. Že se výrazně zlepší bezpečnost pro návštěvníky Lužických hor potvrzuje také Kateřina Jonáková z nedalekého Svoru. „Dřív to tu normálně nešlo, musel jste počkat až přejedou auta,“ je spokojená s novou stavbou Jonáková.

S nápadem na přemostění výpadovky na Prahu přišel před přibližně třinácti lety tehdejší starosta Jiřetína pod Jedlovou Josef Zoser. „Poprvé jsem takovou lávku viděl v Rádle, později podobná vyrostla i na obchvatu Nového Boru. Nejprve jsme si mysleli, že bychom to mohli zvládnout jako svazek obcí, záhy jsme zjistili, že je to mimo naše finanční možnosti,“ popisuje začátky vzniku dnešní lávky Zoser. Později se stal i krajským zastupitelem a tak se svým nápadem přišel na hejtmanství. I tam trvalo řadu let než se jej podařilo prosadit. Nejprve ale bylo potřeba díky grantu od obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko nechat udělat projekt.

Původním záměrem bylo postavit lávku až na vrcholku Šébru, při projektování se ale zjistilo, že hranice vedou 62 metrů pod vrcholem. „Snažili jsme se proto posunout hranice krajů směrem k vrcholu. Získal jsem souhlasy všech čtyř okolních obcí Jiřetína, Dolního Podluží, Svoru i Světlé. Na kraji ale nebyl zájem. Dneska si říkám zaplaťpámbu, protože to místo, kde dnes je, lávce sedí,“ pokračuje otec myšlenky na stavbu lávky. Z dřevěné konstrukce se tak nabízí výhled nejen na Stožecké sedlo, ale i na Jedlovou, dominantu zdejší krajiny. Tento pohled si téměř okamžitě oblíbili jak turisté, tak i fotografové.

Lávka zatím nemá své oficiální jméno. Na slavnostním obědě po ukončení stavby ale senátor za Českolipsko Jiří Vosecký navrhl, aby se jmenovala Pepa a nesla tak jméno toho, kdo se svou zarputilostí o jejím vznik nejvíce zasloužil. Předseda svazku obcí Tolštejn ale řekl, že se domluvili mezi starosty, že se bude jmenovat Zoserovka. „To mi káply slzy, když jsem to slyšel,“ líčí i dnes dojatě Zoser. Otevřením lávky ale práce v jejím okolí nekončí. Po přeznačení stezek je potřeba ještě dodělat některé cesty.