Krajský soud v Ústí nad Labem se zabývá jejími komentáři, které uveřejnila v diskusních skupinách na Facebooku. Vedení společnosti Krajská zdravotní (KZ), která sdružuje pět velkých nemocnic v Ústeckém kraji, nazvala novodobými sociopaty, poplatnou zdravotnickou a politickou špínou, svoločí, protekční lůzou či neempatickými hovady. Některé sestřičky pak označila za monstra či bestie.

„Žalovaná pouze uráží KZ, její vedení i řadové zaměstnance, a to difamujícími a nepřípustnými výrazy, které překračují nejen meze přípustné kritiky, ale i běžné lidské slušnosti,“ stojí v žalobě na ochranu dobré pověsti, kterou KZ na Vackovou podala. Vedle vulgárních výroků uveřejnila Vacková také příspěvky o tom, že některé zdravotní sestřičky údajně dávaly svým neoblíbeným kolegyním uspávací léky do pití a že v děčínské nemocnici prý panovala šikana.

„Paní Vacková dlouhodobě zveřejňovala nepravdivá tvrzení o poměrech ve společnosti Krajská zdravotní. V některých případech dokonce bez jakýchkoliv důkazů obviňovala zaměstnance KZ z trestné činnosti. Vedle nepravdivých obvinění paní Vacková také vulgárně urážela řadu zaměstnanců napříč všemi úrovněmi KZ,“ uvedl mluvčí zdravotnického zařízení Ivo Chrástecký s tím, že její výroky poškozují dobrou pověst nemocnice nejen v očích pacientů, ale i široké veřejnosti.

„Krajská zdravotní k poskytování zdravotní péče nejvyšší úrovně nutně potřebuje důvěru pacientů a stejně tak musí být důvěryhodným zaměstnavatelem. Současně bylo podání žaloby motivováno snahou postavit se za své zaměstnance, jejichž práci paní Vacková svými tvrzením a urážkami dehonestuje,“ doplnil Chrástecký s tím, že společnost po Vackové nepožaduje finanční odškodnění. „Jde o princip, takže požadujeme, aby se paní Vacková svých tvrzení zdržela a omluvila se za ně,“ vysvětlil Chrástecký.

Vacková si ovšem za svými výroky stojí. „Označení svoloč, monstrum, hyenismus nebo sociopat, každé to slovo má svůj význam a jestli se někdo v něm pozná, to není můj problém. Zákonem tato slova zakázaná nejsou. Překvapuje mě, že si naši zaměstnanci, tedy lidé z KZ placení z našich daní, dovolí žalovat své zaměstnavatele, tedy mě jako občana. Žijeme v demokratické společnosti, cinkali jsme před 30 lety klíči a já si nenechám upírat právo se svobodně vyjadřovat. Stojím si za vším, na co jsem v rámci občanské angažovanosti poukázala,“ reagovala Vacková, která vydává i své vlastní noviny, v nichž se veřejnost může rovněž vyjádřit.

„Sociální sítě beru jako jednu velkou hospodu, kde lidé říkají různé věci. Pokud by byl tento stát spravedlivý, tak by musel odsoudit všechny, kteří se na sociálních sítích ostře vyjadřují. Máme právo na kritiku a Krajská zdravotní ji musí snést,“ řekla Vacková.

Důvody žaloby za údajně nepravdivé výroky a obviňování zaměstnanců z trestné činnosti Vacková odmítá. „KZ toho prostřednictvím svého ředitele a mluvčího namluvila už tolik, že jsem ještě nepochopila, co jsou podle nich ty nepravdivé údaje. Fámy o uzavřené ORL v Děčíně, které dle svědecké výpovědi lékaře mělo být skutečně v polovině roku 2015 uzavřeno? Nebo ty nepravdivé údaje o hyenismu, které páchaly svým kolegyním zdravotní sestry? Za mě jsem ráda, že probíhá krajský soud, okresní v Děčíně mi totiž nepovolil svědky. Jejich výpovědi přitom jasně potvrzují, co za hrůzy se v děčínské nemocnici děly,“ dodala Vacková. Soud se táhne měsíce, pokračovat bude 7. října.

Pozor na ostrá slova

V praxi se stále častěji objevují také případy, kdy komentáře na sociálních sítích mají dokonce i trestní důsledky. „Zásady komunikace jsou součástí podmínek sociálních sítí. Pokud pravidla účastníci diskuse nedodržují, tak správce má podle svých pravidel možnosti, jak věc vyřešit. V případě vulgárních a rasistických komentářů se jako policie zabýváme komentáři individuálně,“ upozornila mluvčí policejního prezidia Hana Rubášová.

Mezi komentáři se podle ní často objevuje vydírání, vyhrožování či nenávist vůči rasám lidí. „Za každý takový komentář může hrozit něco jiného. Všeobecně proto doporučujeme, aby se člověk zamyslel nad tím, co a jak komentuje a uvědomil si následky, které to může pro něj mít,“ doplnila Rubášová.

Mezi sledované kauzy patří například rasistické a nenávistné příspěvky pod fotkou teplických prvňáčků v Deníku z roku 2017. Krajský soud v Ústí nedávno zrušil zprošťující rozsudek nad mužem, který vynesl letos v dubnu teplický soud. Muž pod fotografii s romskými, vietnamskými a arabskými školáky napsal: „Ještě že jsou ze ZŠ Plynárenská. Řešení se přímo nabízí. Neříkej že, tě to nenapadlo!!!“ Podle žalobce tím narážel na zabíjení lidí v plynových komorách za druhé světové války. Případ tak teplický soud bude řešit znovu.