Litoměřice – Nevyšlo to. Potřebných 150 tisíc korun na zajištění prostor pro terénní program pro bezdomovce už nejspíš Naděje do konce měsíce nesežene. Sbírka na Darujme.cz, o níž Deník několikrát psal, dosud vynesla jen kolem 12 tisíc. Terénní pracovníci nespoléhali pouze na sbírku. „Zkoušeli jsme, co se dalo,“ ujistila Renáta Langer z Naděje.

Sklad a zařízení kanceláře tak nyní terénní pracovníci stěhují do garáže v Želetické ulici. Z prostor za Tyršovým mostem se musejí vystěhovat. Na nový pronájem nemají, na provoz totiž letos dostali od státu méně peněz než loni. Podobně jako poskytovatelé dalších sociálních služeb v celé zemi věří v Naději v dorovnání v průběhu roku. Nové prostory v Pekařské ulici, kam se měl terénní program stěhovat, prý majitel ještě na čas podrží. Škrty postihly také litoměřickou Farní charitu (FCH). „Nejvíce to pociťujeme v azylovém domě pro muže a v terénní pečovatelské službě,“ uvedla ředitelka charity Karolína Wankovská. Naše školka: Ve středu představíme děti z litoměřické MŠ Paletka Přečíst článek › Právě tyto sociální programy je prý velmi těžké dofinancovat z jiných zdrojů. „Podnikatelé a dárci slyší spíš na domovy pro seniory a obdobné typy sociálních služeb,“ doplnila ředitelka Wankovská. Na azylový dům charitě přišlo o půl milionu méně, na terénní sociální služby o 650 tisíc méně. V současné době tu ale neuvažují o jejich omezení. „Požádáme o pomoc na pokrytí nezbytně nutných nákladů město a přilehlé obce,“ řekla Wankovská. Každý z 11 terénních pracovníků FCH se intenzivně stará asi o 12 osob. Ročně to může být až 130 klientů 65+ v Litoměřicích i okolí. FOTO: Na kamioňáky si policisté na D8 posvítili z autobusu Přečíst článek › O 100 tisíc korun méně dostal i Domov pro seniory na Dómském pahorku. „Věřím ale, že ten dofinancujeme prostřednictvím nadace a dárců,“ uvedla Wankovská s tím, že výrazněji se charity dotkla ztráta 700 tisíc korun na Domov se zvláštním režimem Zdislava s denním stacionářem a domovem pro seniory. O 3,5 milionu méně než loni dostala na své služby litoměřická Diakonie. Snížení dotací se dotklo pěti jejích sociálních služeb, hlavně azylového domu. „Zatím nic rušit nebudeme, ale pokud ministerstvo práce a sociálních věcí poskytne kraji další finance, požádáme o dofinancování ve druhé polovině roku,“ uvedla Vladimíra Tomášová z Diakonie s tím, že jinak by organizace musela od října sociální služby redukovat. Tajemník městského úřadu v Litoměřicích si připsal celorepublikový úspěch Přečíst článek › POTŘEBUJÍ 400 MILIONŮ

Peníze od státu na sociální služby v Litoměřicích tak jako v dalších městech Ústeckého kraje posílá organizacím hejtmanství. „Museli jsme pokrátit všechny,“ uvedla jeho mluvčí Magdaléna Fraňková. Od státu kraj obdržel o 700 milionů korun méně, než požadoval. Pro základní přežití všech sociálních služeb potřebuje ještě necelých 400 milionů korun. Podobná situace je v ostatních krajích České republiky. Dohromady po státu chtějí na zajištění sociálních služeb 3,7 miliardy korun, k holému přežití potřebují dvě miliardy. Pěstitelé chmele na Litoměřicku letos omezí investice Přečíst článek ›

