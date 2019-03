Proč jsou přísedící, kteří nejsou právníci, pro soudní systém důležití?

V některých soudních agendách, pokud jednodušší případy nesoudí samosoudce, je soudní senát složen z předsedy a přísedících. Přísedící potkáváme na okresních a krajských soudech. Nejsou to profesionální soudci, ale občané jmenovaní do svých funkcí městským zastupitelstvem nebo krajským úřadem. Představují laický prvek v soudnictví, určitou pojistku.



Pojistku proti čemu?

V každém soudním jednání je i psychologický a sociální aspekt. Přísedící nejsou právníci, ale lidé, kteří žijí mezi námi běžným životem. Mají své zkušenosti z civilních zaměstnání. Proto jejich pohled na trestný čin je takzvaně zdola.

Co to znamená v praxi?

Soudní jednání je také o chování lidí stojících před soudem, svědků a znalců. Svým chováním lidé také říkají velmi mnoho, aniž to tuší. Předsedové senátu, čili profesionální soudci, i přísedící tyto signály vidí, cítí a mohou k nim při diskusi a následně při rozhodování přihlédnout.

Proč je méně přísedících?

Souhlasím s tím, co říká ústecký senátor Jaroslav Doubrava, že musí být podstatným způsobem zvýšena odměna za výkon přísedícího. Pokud ho vyšle nějaký úřad a refunduje mu mzdu, odměnu přísedícího lze považovat za určité stravné navíc. Pokud ale chce justice ve větší míře využít potenciálu občanů v důchodu, musí zvýšit odměny do takové výše, aby byla odměna vnímána jako plnohodnotná mzda.

S jakou občanskou profesí je přísedící pro obžalovaného nejnebezpečnější?

Na to nelze jednoznačně odpovědět. Ale s notnou dávkou nadsázky lze říci, že nebezpečné vůči obžalovanému mohou být jako přísedící zdravotní sestry. Mají zkušenosti s kontaktems lidmi. Neustále se setkávají s různými typy lidí a musís nimi komunikovat. Mají prostě lidi přečtené… Absolutní noční můrou pro obžalovaného v případě hospodářského trestného činu, kde jde většinou o tzv. papírové podvody, je přísedící, který byl celý život účetním.