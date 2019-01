Ústí nad Labem - Na výraz bakterie zabiják jsou už zdravotníci trochu alergičtí, i když nebezpečí zvané klostridie jim není neznámé.

Den hygieny rukou v ústecké Masarykově nemocnici. | Foto: DENÍK/Ludmila Veselá

„S klostridiemi se v nemocnicích setkáváme už řadu let a není to pro nás žádná novinka. Za poslední tři roky jsme nezaznamenali úmrtí na Clostridium difficile a žádná speciální opatření nechystáme. Stávající jsou více než dostatečná," říká vedoucí nemocniční hygieny Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem Dana Vaculíková.

Z USA se však už do Evropy dostal nový kmen a tento fakt určitě jisté obavy vzbuzuje.

Nový kmen se již dostal do Evropy

Výskyt agresivního kmene klostridie (Clostridium difficile) by mohl být problémem především v domovech pro seniory, o čemž svědčí signály z Velké Británie, kam už „superbakterie" dorazila a předpokládá se, že se bude šířit i do dalších zemí Evropy. V Británii už zaznamenali na osm tisíc úmrtí ročně na tuto bakterii, což je varovné číslo.

Co dodržovat:- Ruce si samozřejmě myjte pravidelně, nejen pokud jsou viditelně špinavé. Při styku s nemocnými používejte také dezinfekci.

- Po použití alkoholového dezinfekčního prostředku si už nemyjte ruce mýdlem a vodou.

- Pečujte o své ruce pravidelně, nejméně jednou denně používejte ochranný krém nebo emulzi.

- Pokud přicházíte do kontaktu s pacientem v nemocnici, nenoste umělé nebo dlouhé nehty.



K čemu jsou probiotika:- posilují imunitní systém

- obnovují zdravou střevní mikroflóru, která mohla být narušena užíváním antibiotik, hormonů či nevhodnou kyselinotvornou stravou s převahou jednoduchých cukrů a chemických látek

- zvyšují odolnost střeva proti choroboplodným mikroorganismům vyvolávajícím průjmy

- zlepšení trávení

- snižují hladinu škodlivého LDL cholesterolu

- snižují riziko žaludečních vředů, ale také rakoviny střev, případně zánětlivých střevních nemocí



Clostridium difficile je bakterie způsobující průjem nebo jiná onemocnění trávicího traktu v situacích, kdy je běžná střevní mikroflóra potlačena antibiotiky. Může způsobovat vážnou infekci střeva. Pro zdravotníky to pak znamená pacienty s průjmovým klostridiovým onemocněním izolovat, striktně dodržovat bariérový ošetřovatelský systém, důsledné mytí rukou mycí emulzí a dezinfekcí, zavést zpřísněnou osobní hygienu personálu a pacientů.

Nakažení klostridií mívají těžké průjmy, které se nedaří léčit. Pokud jde o pacienty s oslabeným organismem a ani antibiotika nezaberou, bývají následky fatální.

Hlavní je správná hygiena i strava

Bakterie klostridie zabila letos v ČR doposud 50 lidí, loni 56, předchozí rok 33. Podle údajů ministerstva zdravotnictví přibylo také případů onemocnění. Letos jich bylo zatím zaznamenáno přes 1200, přitom loni to bylo za celý rok 1552. Bakterií se nejčastěji nakazí nemocniční pacienti po léčbě antibiotiky, protože jim tyto léky zničí ve střevech „dobré" bakterie a jejich místo obsadí nebezpečné klostridie produkující toxiny. Pokud se chcete v maximální míře chránit, věnujte zvýšenou pozornost dokonalé hygieně a čistotě v domácnosti. Po léčbě antibiotiky užívejte probiotika, která lze koupit v lékárnách, ale obsahují je i některé potraviny.

Nejdůležitějším probiotikem je vláknina. Proto je důležité kromě probiotik zakoupených v lékárně jíst i dostatečné množství zeleniny a ovoce. Doporučená denní dávka je podle odborníků 400 gramů zeleniny a alespoň jeden plod ovoce. Například celozrnné pekařské výrobky obsahují vitaminy B a nachází se v nich i několik druhů zmiňovaných vláknin.

Den hygieny rukouŽe je hygiena důležitá, si samozřejmě zdravotníci uvědomují. Proto také v květnu v ústecké Masarykově nemocnici zorganizovali u příležitosti mezinárodního Dne hygieny rukou akci pod stejným názvem, a to konkrétně na oddělení dětské chirurgie. A protože byla zaměřena na děti a jejich rodiče, nesla název „Paci, paci, pacičky ať mám čisté ručičky".



„Pro mě je hygiena alfou a omegou pro ošetřování, a to platí nejen pro dětské pacienty, ale i pro rodiče, kteří je provází po dobu hospitalizace. Den hygieny rukou už u nás běží třetím rokem a třeba loni jsme se zaměřili na osvětu mezi seniory," říká vedoucí nemocniční hygieny Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem Dana Vaculíková.



Děti si při akci mohly mimo jiné vyzkoušet tak zvaný Blackbox, který ukáže, zda máte opravdu čisté ruce.



Světový Den hygieny rukou, vyhlášený Světovou zdravotnickou organizací (WHO), připadl na 5. května.