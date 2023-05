/ROZHOVOR, ANKETA/ Vrátí se přísnější pravidla pro vyplácení nemocenské zaměstnancům? V poslední době se opět objevují úvahy o znovuzavedení karenční doby. Třídenní období na počátku pracovní neschopnosti, během něhož zaměstnanci nedostávali náhradu mzdy, zrušili poslanci po předchozí desetileté platnosti v roce 2019.

Daniel Pokorný, ředitel firmy CHIRONAX Dental Labor s.r.o. | Foto: Deník/Topi Pigula

Národní ekonomická rada vlády (NERV) na podzim loňského roku přišla s návrhem vrátit se ke karenční době. Argumentuje hlavně předpokládanými příznivými ekonomickými dopady.

Jak tuhle možnost vnímají podnikatelé na severu Čech jsem se zeptali ředitele ústecké firmy Chironax Daniela Pokorného. „V zásadě se zavedením karenční doby souhlasím, protože její zrušení vnímám jako jeden z mnoha populistických kroků minulé vlády,“ uvedl v rozhovoru pro Deník.

ANKETA: Jak se díváte na návrh, že by se neproplácely první tři dny nemocenské?

On jako zaměstnavatel je přesvědčený, že mnohem efektivnější na krátkodobé vyležení nemoci je systém sick days, tedy jeden z bonusů ze stran zaměstnavatele. „Stejné je to, pokud to charakter práce umožňuje, i v případě práce z domova. Samozřejmě v případě široké škály různých zaměstnaní se otázka proplácení prvních dnů nemocenské a práce z domova nedá úplně zevšeobecnit, ale u nás to problém nebyl,“ myslí si Daniel Pokorný.

Daniel Pokorný (45)



Ředitel ústecké firmy CHIRONAX Dental labor s. r. o. Jde o zubní laboratoř, která kromě tradiční výroby zubních náhrad specializuje na zavádění moderních metod do stomatologické výroby. Společnost má 21 zaměstnanců.

Čím je to dané, že ve vaší společnosti to jako problém nevidíte?

Typem a organizací práce. Naprostá většina našich zaměstnanců je placená za vykonanou práci, tedy úkolově. Tam, kde je hodinová mzda je to jiné, hůř měřitelné a pravděpodobně tento systém trochu víc svádí k využívání nemocenské jako svého druhu placené dovolené. Podle statistik se po zrušení karenční lhůty prudce zvýšila pracovní neschopnost, což svědčí o zneužívání krátkodobé nemocenské. Prostě se začalo simulovat. Osobně jsem přesvědčený, že se jedná o logické opatření, které jen nepřelévá peníze z jedné strany na druhou, ale jde o skutečnou úsporu, kdy se v součtu všichni musí trochu uskromnit.

Takže firma, v níž jste ředitel, tratit nebude?

Ve skutečnosti my jako firma dokonce drobně získáme, protože já coby zaměstnavatel jsem musel zaměstnancům nemocenskou platit, což sice stát kompenzoval, ale v menší míře, než byly skutečné náklady. Pokud NERVem odhadovaná úspora bude skutečně v řádu jednotek miliard korun, tak tento krok vnímám jako potřebný. Na druhou stranu zejména státní zaměstnanci to budou vidět jinak. U nás s tím problém nemáme. Samozřejmě s našimi zaměstnanci o tématu mluvíme, snažíme se jim vyjít vstříc a nemyslím si, že by se u nás karenční doba zneužívala. Rozhodně nikdo z vedení firmy ani ze strany našich lidí nemá zájem na tom, aby se chodilo do práce s nemocí. Pokud je to opravdu něco krátkodobého, pomůže sick days, pokud něco delšího, nastupuje běžná nemocenská.