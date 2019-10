Rodák z Hradce Králové v Terezíně žije a pracuje od roku 2013. „Dá se to říct i tak, že si mě sem přitáhly Josefínky,“ říká řídící důstojník bitev Josefínských slavností, historik a zaměstnanec městského informačního centra a sdružení Terezín město změny Jiří Hofman.

Jak se připravuje podobně velkolepá bitva, které minulý víkend přihlížely tisíce diváků?

Důležitý je nosný nápad. Pak ho s přáteli probíráme nejlépe u piva. Prostudovali jsme historické plány, bojiště musí vypadat tak, aby dávalo smysl. Rekonstruovali jsme, jak vypadaly obléhací zákopy v 18. století i tehdejší polní opevnění. Podrobný scénář vymyslel můj otec, který se tím baví v důchodu. Nedělá scénáře jen bitvy v Terezíně, ale i jiných. Bitva mívá parametry klasického velkofilmu, kdy je detailně dáno, co se bude dít krok po kroku. K tomu otec předem ve studiu připravuje scénickou hudbu a mluvené slovo.

Kdo všechno se na pořádání akce podílí?

Práce na slavnostech je dílem velké party nadšenců zejména ze zdejšího spolku Steinmetz Terezín 1780, ale i řady dalších: terezínských hasičů, přátel z jiných spolků třeba až od Brna. Všichni na tom dřou celý týden v kuse. Josefínky by zároveň nebyly realizovatelné bez obrovského nasazení celého sdružení Terezín město změny ani podpory samotného města.

Proč jste si letos vybrali realizaci obléhání dnes polské Svídnice z roku 1762?

Vždycky je nejlepší, když najdeme zajímavý historický příběh, který se skutečně stal, než abychom si něco složitě vymýšleli. Svídnice má úplně jasný příběh, byla tedy pro rekonstrukci ideální. Je dramatická, byl to takový malý Stalingrad 18. století. Byla to neuvěřitelná vřava, vojáci se tam místo předpokládaných 14 dnů bránili asi 2,5 měsíce. Ještě v 19. století šlo o nejslavnější obléhání v evropských dějinách, dnes už je skoro zapomenuté.

Jak složité bývá podobný scénář obléhání realizovat právě v Terezíně?

To je vlastně to nejjednodušší. V Terezíně k tomu máme ideální podmínky, které nám závidí na celém světě. Kdybychom stavěli vesnici, nikdy nebude vypadat tak opravdově jako pevnost, právě proto se většinou věnujeme pevnostní tematice. Pak si tu také můžeme hrát s bagrem. Místo bojiště v Terezíně je shodou okolností téměř jediné místo, kde je část pevnosti zavezena víc než dvěma metry zeminy. Takže když tam kopeme, nenarušujeme kulturní památku. Jediný problém je, že není tak veliká. Nejde o pole, kam jde nacpat daleko víc vojáků. Každý rok tak bojujeme s tím, aby šlo o nějaký zajímavý prostor pevnosti, dostalo se tam aspoň pět set bojujících a současně aby na děj diváci viděli.

Jak pro válečnou vřavu sháníte vojáky?

Dnes k nám už jezdí z celé Evropy. Jsou to fanoušci historických bitev, konkrétně těch z 18. století. Kdybychom vymysleli, jak do bitvy zapojit ještě asi o stovku vojáků víc, vyčerpali bychom myslím všechny, kdo se tomu vážně věnují. Například napoleonským válkám se věnují tisíce lidí. My v Terezíně děláme největší akci k 18. století v Evropě. Nikdo ze spolků, které dorazily, skutečně nezná nic většího.

Co kdybyste do bitvy zapojili i ty, kdo se věnují rekonstrukcím bitev v jiné době?

Pro běžného návštěvníka by to možná neznamenalo žádný rozdíl. Ale kdybychom to takto namíchali, odpadlo by mi zdravé jádro kvalitních lidí, kteří řeknou na takovou bitvu já nejedu. Kdyby se dělala rekonstrukce 2. světové války a v ní běhali vojáci z vietnamské války, jistě by si toho všiml každý.

Jak jste přihlášené regimenty rozdělili na Prusáky a Rakušáky?

Ideální by bylo rozdělit je podle tehdejší mapy kontinentu, to ale většinou nedopadne. Některé regimenty jsou hodně choulostivé na uniformy, které pochopitelně nejsou nejlevnější. Nemůžeme po jejich členech chtít, aby se v nich váleli v bahně anebo makali s lopatou a krumpáčem, to většinou odnesou naši kluci.

Jak řešíte bezpečnost vojáků?

Scéna 18. století funguje velmi dobře na úrovni klasické vojenské disciplíny a hierarchie. To je obrovský rozdíl oproti scénám jiných období, kde to zdaleka tak precizně nefunguje, což je na bojišti nebezpečné. Dál existuje naprosto jasně daný scénář i se zákresy, kudy kdo má a nemá chodit. I díky tomu jsme schopni bojiště zaplnit velkým množstvím pyrotechniky, protože víme, kdy kdo kde je. Kdyby tak přesný plán nebyl, způlky by vojáci do náloží vlezli, když vybuchují, druhou půlku by rozdupali, ještě než vybuchne. Na bojišti se navíc pohybuje asi osm lidí s vysílačkami, spojených se štábem a pyrotechnikem, kteří vše kontrolují.

Dostávají vojáci za své angažmá na Josefínkách nějaký honorář?

Je to čistě nadšenecká věc, ale snažíme se jim zajistit „full-service“. Tedy nejméně aby měli bydlení. Dostanou místo na stan, jestli chce někdo dovnitř, ubytujeme ho v kasematech. Po bitvě dostanou pivo, přispíváme jim i na cestovní náklady.

Jak celou nákladnou věc financujete?

Jako takzvané rodinné stříbro nás podporuje Ústecký kraj, tento rok jsme od něj měli dotaci 300 tisíc. Pomáhá nám i město a další desítky přispěvovatelů. Něco vyděláme sami. Celkový rozpočet letošních slavností byl 1 milion 100 tisíc. Finančně nejnáročnější jsou bezpečnostní opatření včetně zábran a bezpečnostní agentury.

Letos do Terezína dorazili vojáci devíti národů, překážela v komunikaci jazyková bariéra?

Zatím jsme na ni nenarazili, většina kluků umí německy. Historické povely z 18. století jsou ostatně právě v němčině. K Rusům dáváme většinou někoho, kdo je schopen se s nimi dorozumět. Na Poláky mluvíme klidně i česky. Estonci mluvili rusky, Srbové zase mluví anglicky. Trochu problém byl, jen když loni dojeli Francouzi. Ale rozptýlili jsme je mezi další bojovníky a oni napodobovali ostatní. Bojové porady probíhají dvojjazyčně, většinou česky a německy.

Ačkoli spolupořádáte Josefínky, které jsou pro Terezín tak příznačné, vy sám původně z tohoto města nejste. Jak se vám tu žije?

Dá se to říct i tak, že si mě sem Josefínky přitáhly. Na slavnosti jsem s královéhradeckým regimentem jezdil už dřív. A když se tu našla možnost zaměstnání, přestěhoval jsem se. Žije se mi tu úplně skvěle. Mám zkušenosti z velkých měst jako Hradec Králové nebo Olomouc, ale nevadí mi, že tady nemůžu v 10 večer zajít do multiplexu. Pravda, výběr hospod je tu menší než v jiném městě. Ale je tu klid a všechno zelené. Kdyby tu nebyl dopravní průtah městem včetně náklaďáků, bylo by to úplně skvělé.

Jiří HOFMAN

Řídící důstojník bitev na Josefínských slavnostech v Terezíně.

Historik a zaměstnanec městského informačního centra a sdružení Terezín město změny.

Je mu 36 let, v Terezíně žije s manželkou.

Vystudovaný historik pokračuje doktorským studiem na univerzitě v Olomouci, zaměřuje se na starší dějiny od 16. do 18. století.

Do Terezína přišel v roce 2013 z rodného Hradce Králové.