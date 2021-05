Václav Šimůnek s rodinou rád podniká výlety k Miladě. Z Ústí to mají kousek, několikrát už na společnou cyklovyjížďku vyrazili také na nedávno dokončený asfaltový okruh kolem jezera. Až se oteplí, bude moci s dětmi vyzkoušet také nová plavecká mola, po cestě přibudou zanedlouho odpočívadla. Palivový kombinát Ústí, který se o jezero stará, má ale i další plány, komfortnější má být brzy parkování v lokalitě, na své si přijdou milovníci stezek pro horská kola v přírodě.

Přírodní cyklistické stezky, neboli singletraily, mají vzniknout na jižních svazích v okolí jezera. „Vybudovány by měly být dva dlouhé singletraily, které bude moci využívat široká veřejnost, včetně dětí,“ uvedl při prezentaci záměru Jan Vondruška z Palivového kombinátu Ústí (PKÚ).

Aktuálně se zpracovává studie proveditelnosti, hledají se vhodné terény. A kdy se po stezkách svezou první cyklisté? „Reálné to je na konci letošní sezony, spíše ale v příštím roce,“ prozradila Hana Volfová, tisková mluvčí PKÚ.

Součástí projektu jsou i další atrakce určené cyklistům – pump park a skill zóna, kde by měly být různé překážky například na trénink rovnováhy.

„Jezdíme k jezeru často na kolech, je to naše oblíbené místo. V létě se vždycky s dětmi vykoupeme, máme to tam rádi. Už se těším, až společně vyzkoušíme i singletraily. Bude to určitě další zpestření, jsem zvědavý, jaké budou,“ uvítal zprávu o plánovaných novinkách u jezera Václav Šimůnek.

V minulých měsících byl u Milady dokončen Tuchomyšlský okruh. Cyklistům i dalším sportovcům nabízí deset a půl kilometru dlouhý okruh kolem jezera. V jeho okolí jsou čtyři cykloboxy pro uložení až 24 kol, vzniknout tam mají také odpočívadla. „V průběhu letošní sezony chceme na okruhu, podél komunikace, vybudovat deset nových odpočinkových míst,“ informovala Volfová s tím, že k dispozici by už brzy měla být také dobíjecí stanice pro elektrokola.

V plánu je letos i úprava všech pláží, dosypávat se bude písek a jemný kačírek. „S ohledem na námi ostře sledovanou problematiku čistoty vody však není možné písek umístit do vody a jejího nejbližšího okolí,“ pokračovala mluvčí PKÚ. Dno Milady je totiž kamenité, díky tomu je voda průzračná a čistá bývá i v létě, kdy se jiné vodní plochy už potýkají s problémy. Návštěvníci se mohou těšit také na nová mola pro plavce, která jsou po obvodu jezera. Zlepší přístup do vody mimo hlavní pláže, lidé pohodlně překonají vlnolamy.

K Miladě vyráží relaxovat stále více lidí z Ústecka i širokého okolí. Kvůli tomu, hlavně pokud je příznivé počasí, bývá problém najít parkovací místo v okolí jezera, plochy bývají zaplněné. Parkování by se ale brzy mělo zlepšit. „V letošním roce zahájíme projektovou přípravu na vybudování parkovišť, vybudována by měla být na všech hlavních přístupech k jezeru, hotová mají být v příštím roce. Pro letošní rok plánujeme prozatím alespoň rozšíření stávajících odstavných ploch,“ dodala Hana Volfová.

Aktuálně také odborná porota hodnotí návrhy, které do krajinářsko-urbanisticko-architektonické soutěže poslaly ateliéry nejen z Čech, ale také ze zahraničí. Ta napoví, jak by mělo okolí jezera v dalších desetiletích vypadat. Slavnostní vyhlášení soutěže má proběhnout 29. června.