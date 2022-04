Reakce veřejnosti vyvolal status organizace reagující na výzvu záchranáře Víta Samka, který poptával „pilulky po“ pro Ukrajinu, konkrétně pro znásilněné ženy.

„Takhle vypadá funkční pomoc? ‚Pilulky po‘ pro znásilněné Ukrajinky? Opravdu by nás zajímalo, jak to zabrání dalším znásilněním. Skutečným lékem pro kteroukoliv ženu, která zažila znásilnění, není nějaká tableta, ale kvalitní psychologická pomoc. A především prevence, aby ke znásilnění vůbec nedocházelo. Proč Češi nepřispějí místo toho na nákup houkadel, pepřáků nebo elektrických paralyzérů? Postinor apod. žádnou ženu před znásilněním a zejména souvisejícími traumaty neochrání.“ Reagovalo statusem Hnutí pro život ČR. Vyvolalo to obrovskou vlnu negativních reakcí jejich směrem, až nakonec své prohlášení zase smazali.

Nicméně i to stačilo k tomu, aby se od hnutí odklonily sympatizující skupiny lidí, ale i různé organizace, univerzity, města, obce či kraje, které jim poskytly morální i finanční podporu na jejich kampaně.

„Přijde mi krajně nemístné říkat ženám, jak se mají chovat, aby nebyly znásilněné. V případě Ukrajinek, radit, aby na ruské zločince použily houkadlo či pepřový sprej,“ kroutí hlavou Veronika Hlavatá, iniciátorka projektu Nemlčíme, v němž promlouvají o znásilnění či sexuálním zneužívání oběti. „Ano, hnutí pro život mluví o prevenci, ta je samozřejmě velmi důležitá, ale v naprosto jiné situaci než v té, která nastala na Ukrajině. Válka je zlo. To, čeho se dopouští vojáci na bezbranných civilistech, je také zlo a zlá jsou i slova, která používá extremistické hnutí, pro které existuje pouze varianta donošeného dítěte – ačkoliv vzniklo znásilněním,“ míní mladá žena.

Zrušit dosavadní záštitu a do budoucna i jakoukoliv podporu spolku Hnutí pro život ČR se rozhodl i primátor Liberce Jaroslav Zámečník. Důvodem je rovněž nesouhlas s výroky hnutí. „Hnutí pro život ČR jsem jako primátor udělil před více než 2 lety záštitu pro jeden konkrétní projekt s názvem Nesoudíme. Pomáháme. Se záštitou jsem tehdy souhlasil, protože tento konkrétní projekt vhodně doplnil široké spektrum pomoci, které město Liberec nabízí v rámci rodinné politiky. Chtěl jsem tak přispět k šíření informací o bezplatné pomoci ženám v nouzi. Neznamená to ale, že bych souhlasil s některými aktivitami spolku, které v posledních dnech registruji hlavně v médiích a na sociálních sítích. Naopak,“ řekl primátor Zámečník.

Za vyloženě neetické považuje především některé z komentářů, které se za uplynulý týden objevily na profilech sociálních sítích Hnutí pro Život ČR v souvislosti s pomocí Ukrajině, a to konkrétně ve vztahu k ženám a dívkám, které znásilnili ruští vojáci. „Podobná prohlášení od zástupců tohoto spolku jsou pro mě nepřijatelná a nehodlám je akceptovat. Po detailnější analýze postojů některých zástupců tohoto hnutí – zejména paní Rybové, jsem se rozhodl, že tomuto spolku jakoukoliv další záštitu či veřejnou podporu už neposkytnu,“ zdůraznil primátor.

V roce 2019 podpořil projekt Nesoudíme. Pomáháme. také Liberecký kraj. „Přišlo mi to jako rozumná forma pomoci ženám, které v těžké situaci pomoc potřebují. Nejedná se tedy o podporu Hnutí pro život, ale jedné konkrétní aktivity,“ uvedl hejtman Martin Půta. Prohlášení hnutí podle svých slov v prvních dnech nezaregistroval, nicméně později se s ním seznámil a považuje jej za nepřijatelné. „Jejich názory nesdílím a antisemitské bludy jsou mi odporné. Pokud se na nás Hnutí ještě někdy s žádostí o podporu obrátí, nepochodí,“ sdělil Půta. Liberecký kraj i město Liberec požádaly zástupce hnutí, aby ze svých stránek stáhlo informaci o tom, že je podporují.

Vyjádření hnutí se nepodařilo získat. Ke svému statusu a jeho stažení se jeho zástupci ani nikde dosud nevyjádřili.