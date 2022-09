„Koupili jsme ho před šesti lety na inzerát. Mám doma už jiné veterány, ale traktor jsem pořizoval poprvé,“ vyprávěl o svém šedivě natřeném zemědělském stroji nadšenec do automobilové historie. Díly, které mu při renovaci chyběly, sháněl přes různé bazary. „Dá se to naštěstí ještě koupit. Lidé to mají ve stodolách a pak se toho chtějí zbavit. Někdy pomůže náhoda,“ říkal sympatický muž se stylovou rádiovkou na hlavě. „Když jsme teď jeli spanilou jízdu, tak mě zastavil místní pán na ulici, že pro mě prý něco má. Dostal jsem od něj původní vstřiky. Určitě se budou někdy hodit,“ poznamenal Kadlec.

K traktoru si dvojice nadšenců pořídila také vlek. Prezentují stroj jako komplet. Na srazy v dostupném okolí bydliště jezdí po vlastní ose. Tedy i do Žalan takto přijeli. Stylově, a klidně by se k tomu hodila i známá hláška z filmu Slavnosti sněženek: „To je dost, žes nás také vyvezl!“ Na spanilou jízdu, která se v rámci sobotní traktoriády konala, totiž pan Kadlec vyrazil s naloženým vlekem plným rodinných příslušníků a kamarádů. „Cesta dobrá, bez komplikací,“ okomentoval po dojezdu do cíle.

Traktory na spanilé jízdě protestovaly, i tak se akce v Žalanech vydařila

Hodnotu starého stroje vyčíslenou nemá. Nehodnotí ani hodiny strávené nad renovací. „S kolegou Václavem jsme oba takoví urputiví, že dokud to není, tak na tom makáme, co se dá,“ usmál se. Práce ve finále trvala přibližně tři měsíce.

V Žalanech už byla dvojice příznivců automobilových veteránů na podobné akci podruhé. Jejich historický Zetor už viděli ale také třeba ve Fojtovicích nebo Libochovicích či Peruci. „Takové ty vesnické srazy,“ řekl Kadlec. Další traktor jeho flotilu sestávající z historického motocyklu, starého volkswagena „broučka“ a zmíněného Zetoru už nedoplní. „Už to nedávám, není na to čas. Když se takto chceme svézt, tak to stačí. Nějaký čas nás pak stojí údržba,“ podotknul ještě. Zato Václav France má doma ještě druhý traktor. Také je to kus pěkné historie, jak poznamenal. „Je to starý německý traktůrek RS09, říkalo se mu traverza,“ naznačil s tím, že ho má také spíše pro zábavu a veteránské účely. Jeho původní funkci jako zemědělský stroj, který právě kvůli dlouhé železné traverze vpředu sloužil coby mobilní dopravní nosič mechanismů pro další stroje na pole, už v praxi přímo neplní.