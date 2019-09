V Domě kultury vystoupí v 19 hodin. „Moji fanoušci se už nyní můžou těšit na největší hity z mého bohatého repertoáru. Budu mít také pár zajímavých hostů, třeba mistra světa ve stepu Tomáše Slavíčka s jeho partou Tap Academy Prague nebo zpěvačku Šárku Rezkovou. S ní se představím právě v Ústí. Společně si to s publikem užijeme,“ zve Vondráčková, která slaví 55 let na scéně.

Prozraďte, jak důležité je pro vás právě toto turné?

Hodně důležité. Dá mě opět dohromady s mými obdivovateli a fanoušky, už se na to moc těším.

V Ústí vystoupíte v sále Domu kultury, kde jste už několikrát bavila své příznivce na prestižním Plese severočeských patriotů. Dvakrát či třikrát jste tu vystoupila na halfplayback, tentokrát to ale jistě bude jiné. Která skupina vás v Ústí naživo doprovodí?

Už pár let mě doprovází skupina Charlie Band, mám k ní dvě dívky, střídám své hosty. Šárka Rezková byla známá už v souvislosti s Country Beatem Jiřího Brabce. Měla pak ale těžké období a teď se opět vrátila na scénu. Jsem moc ráda, že jsem ji při tom mohla podpořit.

Uslyšíme na koncertě písničku, která nás překvapí?

V jedné skladbě by mě měl doprovodit ústecký pěvecký sbor manželů Martiny a Petra Zemanových. To by mohlo být překvapení. Ale nebudeme takto spolupracovat poprvé. Už se na ně těším.

Poslední album vám vyšlo předloni. Na kdy chystáte to novinkové?

Na začátek příštího roku. Už kvůli němu začínám oslovovat autory.

Jaký to je pocit říkat si šikovným lidem o nové písničky?

Úplně normální, běžný. Dělám to tak celý život. Protože sama nejsem autorem hudby ani textů, jsem zkrátka závislá na přátelích a kamarádech, kteří pro mě píšou. A o to větší mám radost, když se povede nová pěkná písnička.

Čí hity na novém albu zazní?

Naposledy jsem oslovila Vaška Noida Bártu nebo Marka Ztraceného, Honzu Dvořáka a Ondru Brzobohatého. A byli nadšení, že jim zase nabízím práci. A mě potěšilo, že mají radost, že pro mě můžou napsat písničky.

Po Markovi Ztraceném nedávno s úspěchem sáhl i Karel Gott. Má to nějakou souvislost?

Ne ne, to s tím vůbec nesouvisí. Každý si vybíráme lidi, jejichž tvorba se nám líbí, vyhovuje nám a baví nás.

