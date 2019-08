Na sever Čech se sjedou dobrovolní i profesionální hasiči z celého Česka. „Větší akci Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje dosud nepořádal,“ pochlubil se mluvčí krajských hasičů Lukáš Marvan.

Požární sport spojuje atletiku s prvky, které jsou typické pro práci hasičů. Skládá se ze čtyř disciplín, dvou individuálních a dvou týmových. Běh na 100 metrů s překážkami, výstup do čtvrtého podlaží cvičné věže, štafeta 4x100 metrů s překážkami a požární útok.

Každoroční republikové měření sil je velkou událostí nejen pro profesionální hasiče, ale také pro jejich dobrovolné kolegy. „Tato akce je největším svátkem hasičského sportu v České republice. Svědčí o tom i počet konaných mistrovství. Jde o 48. mistrovství profesionálních hasičů a 66. mistrovství dobrovolných hasičů,“ doplnil Marvan. V Ústí bude soutěžit 200 profesionálních a 514 dobrovolných hasičů.

Na klání se už delší dobu připravují i dobrovolníci z Horní Kamenice v Plzeňském kraji. Jejich družstvo skončilo na loňském mistrovství mezi svými kolegy na 4. místě. „Největší část přípravy jsme se věnovali kolektivně požárnímu útoku. Každý člen našeho týmu se připravuje na individuální běh na 100 metrů s překážkami. Pokud jde o štafetu, tak konkrétní předávky a naběhnutí úseků budeme řešit až na místě v Ústí nad Labem. Chceme uspět a získat medaili. Víme, že to bude velmi obtížné, ale pro úspěch uděláme maximum,“ prohlásil velitel SDH Horní Kamenice Vlastimil Žák.

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, který akci pořádá, se musel během organizace vypořádat s různými komplikacemi. „Vzhledem ke složitosti a náročnosti příprav se vždy nějaké komplikace najdou. Problémy mohou nastat například s dopravou nebo se zajištěním stavování. Musím říct, že jsme zatím vše perfektně zvládli,“ řekl k přípravnám Marvan s tím, že organizační tým čítá na 250 lidí.

„Věřím, že tato akce bude pro Ústí nad Labem událostí, na kterou přijde široká veřejnost. Chceme, aby přišlo co nejvíce lidí, všichni jsou srdečně zváni. Účast nám už přislíbil premiér vlády České republiky Andrej Babiš a také ministr vnitra Jan Hamáček,“ dodal Marvan.

Program začíná v pátek 30. srpna ve 13. hodin a bude ve znamení výstupu na cvičnou věž. Slavnostní zahájení proběhne v 18:30, následovat bude vyhlášení výsledků prvního dne. Sobota bude na městském stadionu v Ústí nad Labem patřit běhu na 100 metrů s překážkami. V neděli proběhne požární útok. V 15.15 se koná zakončující ceremoniál.

Hasičský sport se na území ČR objevil na začátku 70. let. Pochází z bývalého Sovětského svazu, odkud se rozšířil do dalších zemí. Jeho cílem je zvyšování obratnosti, rychlosti a fyzické zdatnosti hasičů. V Česku je o něj velký zájem hlavně v jednotkách dobrovolných hasičů obcí, které pořádají soutěže dětí a mládeže v rámci sportovní a vzdělávací hry Plamen pro děti od šesti do 15 let.