Antonín Staněk z nich ochranu státu sejmul v polovině prázdnin, když opouštěl ministerstvo. Jeho rozhodnutí ale vyvolalo vlnu nevole. Současný šéf resortu Zaorálek proto v pondělí po nástupu do funkce nařídil celou záležitost okolo historické budovy v lázeňské části Teplic prověřit. „Jednotlivé procesní kroky budou posuzovat zvláštní senáty rozkladové komise jako poradní orgány ministra,“ řekl v úterý Deníku vedoucí tiskového oddělení ministerstva kultury Jan Chmelíček.

Kontrola má trvat několik týdnů. Varianty, jak může revize postupu Zaorálkova předchůdce dopadnout, jsou dvě. „Výsledkem může být změna předmětného rozhodnutí nebo zastavení řízení,“ zmínil mluvčí. Jaroslav Třešňák se k celé věci nikterak teď konkrétně vyjadřovat nechce. Zaorákovo prověření celé kauzy mu nevadí s tím, aby vše prý bylo "čisté". Už o prázdninách v odkazu na Staňkovo rozhodnutí řekl, že si vše musí promyslet. Osud Hadích lázní je v jeho rukou. Ve hře je i možnost, že by se o ně postaralo město Teplice.

„Záleží na ceně, za kterou by nám byl objekt nabídnutý. Ta prvotní, kterou majitel požadoval za jejich odkoupení městem, je pro nás nepřijatelně vysoká,“ komentoval situaci okolo historické budovy lázní v šanovském parku, pod kterými vyvěral kdysi Hadí pramen, primátor Hynek Hanza. Nový šéf ministerstva kultury nechce výsledek jím nařízeného kontrolního řízení předjímat. „Nebudu to nyní komentovat. Záleží, jak to celé proběhne. Pak teprve sdělím své stanovisko,“ nechal se slyšet.

Mezi Tepličany panují ohledně dalšího osudu této stavby rozdílné názory. „Díky, snad není pozdě a lázně budou zachovány,“ napsala na Facebooku ve skupině Teplice Maruška. „Co si pamatuju, tak jsou zavřené. Takto to za chvíli úplně zchátrá a bude z toho ruina, jakých je v Teplicích už takto dost,“ reagovala další členka diskuzní skupiny.

Proti Staňkovu rozhodnutí je možné podat žalobu k ochraně veřejného zájmu. Může to udělat ombudsmanka Anna Šabatová, která o celou záležitost projevila zájem. „Obdrželi jsme podnět k podání žaloby. Paní ombudsmanka se věcí bude zabývat v nejbližších týdnech,“ její sekretář David Slováček.

Staněk své překvapivé rozhodnutí ohledně osudu Hadích lázní bránil na svém twitterovém profilu. „Přišlo mi logické dát lázním naději na další využití pro 200 postižených dětí, než je dále nechat nesmyslně chátrat,“ napsal.

Podle serveru Neovlivní.cz tím ale vyšel vstříc především majiteli chátrajícího komplexu Jaroslavu Třešňákovi, který patřil mezi největší sponzory loňské prezidentské kampaně Miloše Zemana. Prezident se pak Staňka v posledních měsících na postu ministra kultury zastával.