Lidi z ghett také varuji před „energošmejdy“, kteří mohou současné divoké situace na trhu s energiemi zneužít. A připravují je na vyšší ceny za proud i plyn, ať jsou u kohokoli.

Do terénu v uplynulých dnech s letáčky a plakáty vyrazily i dvě pracovnice ČvT v ústeckém Mojžíři. „Nemyslím si, že by se tu právě Bohemka týkala většího počtu lidí,“ říká Anna Seidlová v kanceláři zdejší pobočky ČvT v suterénním panelákovém bytě. Potvrzuje to i rozhovor s prvním z lidí, kteří jsou ochotni bavit se na ulici s novinářem. Asi 50letá žena říká, že je u ČEZ a neví o nikom, kdo by byl u BE. Jedním dechem ale dodává, že se tu s lidmi příliš nebaví. „Je to tady divočina,“ mávne rukou k nepořádku u popelnic.

Informace, že nejspíš i u stávajícího dodavatele bude od Nového roku platit víc, ženu nemile překvapí. Sociální pracovnice zatím zapředly rozhovor s pánem, představujícím se jako Samuraj. Ten ukazuje k oknům v horní části paneláku s tím, že tam se někdo u BE upsal. Slibuje, že se tam zeptá stejně jako dalších sousedů ve vchodu, dnes má volno.

Muž pak na dotaz redaktora říká, že v baráku mají lidé problémy s placením elektřiny, ale zatím jí tu nikomu neodpojili. Sám pan Samuraj platí měsíční zálohu za energie 1 200 korun, holý nájem za 4+1 pak činí 13 500.

Samoživitelka platí přes pět tisíc

Energie jsou živým tématem v další ústecké sociálně vyloučené lokalitě, v Předlicích na opačném okraji krajské metropole. Svědčí o tom scéna před vilkou, kterou obývá tým Člověka v tísni. Žena ve středních letech sem přichází požádat o telefon a volá z něj majiteli bytu, který si pronajímá, s otázkou, jestli dluží za elektřinu, nebo za vodu. Zdejší terénní pracovnice ČvT mezitím popisují, že v Předlicích vědí zatím jen o jednotlivcích, kteří v bytě žádné energie nemají.

Zpravidla jde ale o provizorní situaci, kdy dodavatelé odebrali měřiče bývalým nespolehlivým plátcům. Noví nájemníci chtějí dodávky obnovit, jenže instalace nového měřiče trvá dlouho – v energetických firmách je teď frmol. Žádná elektřina neproudí a žádný plyn nesyčí v různých nezkolaudovaných bytech a přirozeně ani v úplně vybydlených domech, kde místy živoří bezdomovci, anebo se tam uchylují drogově závislí. Část lidí v Předlicích pořád topí na dřevo.

Kabely vedoucí po některých domech svědčí o tom, že někteří lidé s odpojenými energiemi je vedou od sousedů. Řada místních platí už teď vysoké zálohy, protože žijí ve starých nezateplených barácích, často s vysokými stropy. Někde se topí i přímotopy, které „žerou“ nejvíc. „Jedna naše klientka, mladá máma s dítětem, má už teď zálohy 5 tisíc a k tomu splácí dluh za energie 1 800 korun,“ vypočítává Helena Mourečková z ČvT.

Žádosti o mimořádnou dávku

Podle hlasů ze sociální sféry lidé z podobných „ghett“ v celém Česku žijí už teď často na hranici s chudobou, další jsou v ní až po uši. Skokové zvýšení cen za energie, které sice ohrozí lidi v celém Česku, se tedy právě obyvatel sociálně vyloučených lokalit může dotknout existenčně. Přitom s často chabým vzděláním neumějí rozklíčovat, že co se na ně hrne ze zpráv, se týká i jich. A nemusí rychle jednat, zejména v případě odchodu od takzvaného dodavatele poslední instance (DPI).

„Jaro asi nebude úplně příznivé, až se podívají na faktury,“ říká Radka Kunešová, koordinátorka sociálních služeb ČvT v Ústí. Doplňuje, že další informační kampaně v regionu probíhají v těchto dnech v Bílině a Chomutově, kde má ČvT pobočky.

Neziskovka už letáčky nedávno distribuovala v souvislosti s takzvaným Milostivým létem, které má ulevit od vysokých penále za letité exekuce. Do ČvT teď lidé už sami chodí i volají s dotazy. „Ozvala se třeba jedna paní, že je u nového dodavatele a strašně jí vylétly zálohy,“ popisuje R. Kunešová.

Ta kvituje s povděkem, že MPSV nyní vyčlenilo mimořádnou okamžitou pomoc na vyúčtování energií s DPI. I když to má složitá pravidla a dávka je časově omezená jen do konce tohoto roku. Rezort ale pomoc nabízí i těm, kdo už vysoké zálohy zaplatili a nezbyly jim peníze pro ostatní výdaje domácností. V dokumentech od nových dodavatelů, ale i ve formulářích na žádosti o pomoc od Úřadu práce je sice těžké se zorientovat. „My ale lidem, kteří s tím budou mít problém, můžeme pomoct,“ říká R. Kunešová.