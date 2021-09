Loni uspěla v kategorii Respekt k přírodě se snímkem sýkorky ze své zahrádky, letos zvítězila s fotografií červenky na plotě, také ze své zahrádky. A to v kategorii Příroda ve městě.

„Bylo velmi dobré jarní boční světlo, na ptáčka na plotě jsem si počkala,“ okomentovala Laurencia Helásková svou vítěznou fotografii v letošním ročníku soutěže. „Zdá se, že fotografování zvířat a přírody mně docela jde. Fotím od svých dvanácti let, když jsem začínala, fotila jsem všechno, ale k přírodě mě to táhlo nejvíc. Co si pamatuji, tak můj první úspěch ve fotografické soutěži bylo také zvíře. Hroch z tehdy nového safari ve Dvoře Králové,“ sdělila 56letá Laurencia Helásková.

Na jejím snímku červenky na plotě porota při vyhlášení výsledků soutěže před pár dny ocenila příjemné nasvícení měkkým světlem a vyzdvihla ubíhající plot jako zajímavý kompoziční prvek.

Laurencia Helásková začala fotografovat, když bydlela v jižních Čechách. Často se stěhovali, od roku 2006 žije v Podbořanech. Při fotografování jí pomáhá její rodina. „Když jdeme na výlet někam do přírody a já vím, že tam budu fotit něco složitějšího, beru s sebou stativ, víc fotoaparátů a několik objektivů a filtrů. Rodina mi to pomáhá nosit,“ vysvětlila. Její snímky přírody a zvířat vznikají v Podbořanech, v okolí města i jinde. „Občas jezdím fotit přírodu i dál od Podbořan. Oblíbené mám třeba Ležky u Lubence se svými skalními útvary, vodopády a vodní toky v okolí Chomutovska i Prahy. Top je ale pro mě zámecký park v nedalekém Krásném Dvoře,“ přiblížila podbořanská fotografka.

Na základě dohod o provedení práce dokumentuje různé akce pro Město Podbořany, Město Kryry a ZUŠ Podbořany. V rodinném domě má ateliér. Zabývá se také produktovou fotografií, mimo jiné fotí keramické výrobky výtvarnice z Chyše na pomezí Karlovarska a Podbořanska.

Má za sebou několik výstav. Ta poslední se konala v polovině srpna ve Stebně na Podbořansku, výtěžek z prodaných fotografií šel na obnovu této větrnou bouří poničené vesnice. Další výstavu plánuje v sobotu 18. září při koncertě pěveckého sboru Egeria při ZUŠ Podbořany v kostele v Radíčevsi u Žatce, i tentokrát půjdou peníze z vydražené fotografie na obnovu vesnice.