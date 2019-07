Ústí nad Labem je jedním z prvních měst, které seniorům nabízí cykloterapii. Na elektrické tříkolce se mohou svést ve Velkém Březně.

Dříve jezdila z Brné do Libochovan. Už je to pár let, co seniorka Miloslava Pluhařová na kole seděla naposledy. Teď ale na cyklostezku může znova. Ne jako aktivní cyklistka, ale jako pasažérka nové elektrické tříkolky - cyklorikši. Město Ústí nad Labem ji umístilo ke zkušebnímu provozu do Domova pro seniory ve Velkém Březně.