Milevsko, Klenčí p. Č. - Masopustní veselí zaplavilo celou republiku. Kromě tradičních maškar jsou při něm však letos k vidění i postavy z oblíbeného seriálu Most!.

Aktuální téma rezonující v celém Česku reprezentovalo popelářské auto s nápisem „Dycky Most! Snědá tíseň.“ například v Milevsku v jižních Čechách. „Nejsme z Mostu, já jsem ze Skal u Protivína, kolega, Marek Anděl alias Luďan, který to celé vymyslel, je z Písku a Franta je místní,“ řekl Josef Daniel, který hrdě nesl v průvodu ceduli s nápisem MOST.