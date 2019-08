Formula Student byla v Mostě popáté. Poprvé s bezpilotními vozy

Malé jubileum a rekord. To byly dva nejmarkantnější rysy dalšího ročníku soutěžního setkání studentských týmů a jejich technických výtvorů na polygonu v Mostě nazvaného The Most Formula Student. Účastníky čekalo během pětidenního podniku osm disciplín. Startovalo skoro pět desítek formulí a přijelo víc než 800 studentů z celého světa.

„Vedle zástupců evropských vysokých technických škol, včetně šesti českých, se v Mostě představili i budoucí inženýři z Indie, Kanady či Izraele. Na sever Čech letos dorazilo rekordních 52 týmů, celkem tedy skoro devět set mladých lidí,“ upřesnil organizátor akce a generální ředitel společnosti Formula Student Czech Republic Michal Vašíček. Pozornost poutaly monoposty, které se proplétaly mezi kužely, aby co nejrychleji absolvovaly čtyři předepsané okruhy, dva na levou a dva na pravou stranu, což studentská auta běžně zvládají v čase kolem pěti vteřin. V tomto případě ale jízda trvala o něco déle. Formule totiž jezdila bez řidiče. „Jedná se o autonomní, tedy bezpilotní formulové vozy, které byly v Čechách k vidění v akci vůbec poprvé. Přihlásily se s nimi čtyři týmy, všechny zahraniční,“ vysvětlil Vašíček s tím, že nejblíže to měli Slováci. „Byla to pro nás nová zkušenost. Překvapilo mě, že ačkoli jde o nejnáročnější kategorii z hlediska vývoje a výroby vozu, týmy autonomních formulí byly nejméně početné,“ podělil se o své postřehy ředitel. Nový Týdeník Litoměřicko: O kůrovcové kalamitě i Labské stezce Přečíst článek › Mezi tuzemskými týmy nadšenců sestavující funkční miniformule, srovnatelné s monoposty známé Formule 1, vyniká brněnská technická univerzita. „Letos se jim velmi daří. Dlouhou dobu mají vzestupnou tendenci, což se už projevuje i na světové úrovni. Všeobecně ale jsou všichni soutěžící velmi žádaní na trhu práce, mezi zájemci pak převažují pochopitelně automobilky,“ doplnil Vašíček. Do Mostu univerzitní týmy z celého světa zavítaly popáté. „Česká republika závody hostila už posedmé, první dva ročníky se uskutečnily na letišti v Hradci Králové, Most měl premiéru v roce 2015,“ informoval mluvčí společnosti Autodrom Most Jan Foukal s tím, že soutěž je každoročně organizována i v dalších evropských zemích. Letos končí ve Španělsku. Zadáním soutěže The Formula Student je vývoj vozu formulového typu pro víkendového neprofesionálního závodníka. Soutěž je často označována jako inženýrská. Z tohoto důvodu týmy nesoutěží pouze na trati, ale také před odbornými komisemi, které prověřují jejich vozy z hlediska technické vyspělosti, ceny, ale i třeba prodejního potenciálu. Podnik je přístupný veřejnosti, diváci mají vstup zdarma. V obrovském stanu, který sloužil jako paddock, tak mohli nahlížet pod ruce mechaniků všech dvaapadesáti týmů. Dětskou pohotovost v okrese Litoměřice čekají změny Přečíst článek › „Jo, byla to zajímavá podívaná,“ svěřil se devatenáctiletý Mostečan Adam, který na polygon zavítal ve čtvrtek, kdy byly na programu závody autonomních formulí. O den později se jely technické disciplíny. V sobotu soutěž vyvrcholila vytrvalostním závodem formulí na 22 kilometrů. Nejlépe si v Mostě vedl tým ČVUT CarTech Praha. Druhý byl PWR Racing Team z Polska a třetí TU Brno Racing. Studenti technických univerzit soutěží v konstrukci formulí od roku 1981, kdy ve Spojených státech vznikla Formula SAE. Do Evropy soutěž pronikla koncem 90. let minulého století.

