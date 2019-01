Drážďany - Drážďanské Dopravní muzeum připravilo pro návštěvníky výstavu, prostřednictvím níž je zavede do světa tažných koní, a tedy do dob, kdy ještě koně nebyli tak zvaně pod kapotou.

Doprava v době, kdy koně nebyli pod kapotou. | Foto: Jürgen Hagenkötter

Tažné koně si dnes spojujeme většinou jen se zemědělstvím nebo s turistickými drožkami a už jsme zapomněli, jak důležití byli tito čtyřnozí souputníci ještě po II. světové válce, tedy v době s již pokročilou motorizací. Tažní koně přepravili stovky tisíc lidí a nákladů. Žili a pracovali dlouhá léta v podzemích dolech. A miliony jich byly odvedeny do armády. Po celou dlouhou éru byli koně spolehlivým dopravním prostředkem. Zkrátka, průmyslová historie má „čtyři nohy".

Tažný kůň a jeho role v dějinách

Rozsáhlá výstava ukazuje prostřednictvím exponátů a dokumentů, včetně vzácných nebo nikdy předtím nezveřejněných materiálů, různé oblasti využití koní, a probouzí a oživuje tak minulost. V muzeu jsou k vidění i různé objekty jako hmatatelné příklady využití koňské síly. Mezi nejpozoruhodnější objekty se řadí šestispřeží s honosnými postroji, stoletý koňský povoz hamburského pivovaru Holsten či historická parní stříkačka drážďanských hasičů.

Ústředním tématem expozice je role tažného koně v období od roku 1800 až do padesátých let dvacátého století.

Výstavba prvních železnic a průmyslová výroba zboží koně nevytěsnila. Naopak, vzrostla potřeba přepravy surovin a výrobků mezi a továrnami a nádražími, především však potřeba dopravy do míst, kde železniční síť ještě nebyla rozvinuta. I přes pokročilý vývoj strojírenství a parní dopravy existovala v oblasti průmyslu, obchodu, těžby, pošty, armády či hasičských sborů obrovská poptávka po „býložravém dopravním prostředku řízeném opratěmi".

Tramvaje a fiakry s koňským pohonem

Také doprava ve městech byla po dlouhá léta poháněna „ovesným motorem". Například v roce 1900 tahalo pařížské omnibusy 15 000 těžkých percheronských koní. V Drážďanech v té době jezdilo kromě koňmi tažených tramvají a omnibusů také zhruba 500 drožek a fiakrů.

Výstava je koncipována velmi živě a nabízí dětem i dospělým řadu možností vyzkoušet si různé věci. Mohou například vzít do rukou opratě a zažít, co se skutečnosti skrývá za pojmem „jedna koňská síla". Ale objevit tu lze mnohem více. Budova Johannea, v níž se Dopravní muzeum dnes nachází, sloužila dříve jako jízdárna, konírna a maštal saských králů a kurfiřtů. Dva sály v přízemí nabízely od roku 1591 dostatek prostoru pro 128 koní a později také místo pro povozy a kočáry. Jako vzpomínka na tuto dobu byla část budovy uvedena do podoby tehdejší historické stáje.

Užitečné informace

Dopravní muzeum Drážďany

Budova Johanneum na náměstí Neumarkt

Augustusstraße 1

01067 Dresden

Termín: do 1. září 2013

Otevřeno: úterý - neděle: 10.00 - 18.00 hodin, v pondělí zavřeno (není-li svátek)

Vstupné: 7 / 3 eura, rodinné 12 eur (2 dospělí a děti do 16 let), děti do 5 let zdarma

Více na: www.vkmd.de/cz (CZ | DE | EN)

Výstava o tažných koních je v němčině a angličtině.

Doprovodný program: 27. dubna demonstrace vagonu koněspřežky z Döbeln před Dopravním muzeem v Drážďanech (akce je doprovázena přednáškami v němčině).