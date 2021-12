Šestadvacetiletý zpěvák, textař a kytarista Vladimír Zemánek z Litvínova připravuje natáčení třetího videoklipu v rámci svého sólového projektu Dim Haze. Bývalý frontman pop-punkové kapely Call Tracy se během pandemie spojil s dalšími umělci a ke svým novým písním natočil už dvě videa. Jedno v Oblastním muzeu a galerii v Mostě a druhé u jezera Most. Mladý muzikant chce ukázat, že region postižený industrializací, těžbou uhlí a chemickým průmyslem nabízí pozoruhodná zákoutí a vizuální kontrasty, jež mění zažitý negativní pohled na Ústecký kraj.

Zdroj: Deník„Po návratu ze zahraničí jsem na našem kraji hledal to pozitivní. Jizvy na krajině jsem začal vidět jinou optikou. Zdejší kontrasty jsou z mého pohledu atraktivní pro kulturní kreativní odvětví a poskytují úžasné příležitosti,“ sdělil Vladimír. Videoklip k prvnímu singlu Stasis vzniklo v různě barevných výstavních místnostech historické muzejní budovy, která přečkala bourání starého města Most.

„Spolupráce s muzeem byla skvělá. Měl jsem radost nejen z toho, že jsem sehnal prostředí pro video, ale že jsem mohl místní kulturní instituci podpořit v době, kdy ji veřejnost nemohla volně navštěvovat. To byla pro mě v konečném důsledku největší přidaná hodnota,“ sdělil hudebník. Muzeum podle něj na dálku zaujalo řadu lidí. „Spousta diváků se mě ptala, jestli jsem ho natáčel ve francouzském Louvre. Já jim říkal ne, ne, to je všechno z Mostu,“ dodal Vladimír.

Zdroj: Youtube

Videoklip k dalšímu singlu Cues vznikl pro změnu v exteriérech, u rekultivačního jezera Most, odkud je přes chemičku výhled na Krušné hory, což je podle umělce unikátní kontrast sám o sobě. K natáčení přizval úspěšnou mosteckou choreografku Alenu Karlovskou, která ve videu tancuje i ve vodě. „Výsledkem jsem naprosto uchvácen. I v tomto případě byla spolupráce velmi obohacující,“ řekl Vladimír.

Oba singly budou součástí pětipísňového alba, které se nyní nahrává. Třetí videoklip k dalšímu songu z alba má vznikat na vícero místech v regionu. Lokace se ještě vybírají. Vladimír zároveň uvažuje o budoucích koncertech, se kterými má bohaté zkušenosti. První kapelu založil s kamarády v Litvínově už jako teenager. Školáci měli zkušebnu v bývalém obchůdku janovské pekárny. „Ve výloze byly žaluzie, ale občas jsme je roztáhli a lidi, co chodili kolem, na nás koukali, jak tam hrajeme ten rámus,“ zavzpomínal.

Chráněná litvínovská Osada zůstává nejzajímavějším obytným komplexem Mostecka

Kvalita přišla až v roce 2011 během studií na litvínovském gymnáziu, kdy nová pop-punková skupina Call Tracy stála na autorských písních. Během sedmi let své existence hrála na předních alternativních festivalech v České republice, například na Mighty Sounds či Rock for People. „Ale tím vůbec největším úspěchem pro nás bylo, že jsme jako jediná předkapela zahráli na prvním pražském koncertu americké kapely The Story So Far, která je podle mě v žánru pop-punk jedna z nejlepších na globální scéně,“ svěřil se Litvínovan. Stojí také za zmínku, že Call Tracy v roce 2015 jela dvoutýdenní evropské turné s kapelou Hopes po Itálii, Německu, Rakousku a Švýcarsku.

Zdroj: Youtube

Po vydání několika alb a Vladimírově studijní cestě do ciziny Call Tracy zanikla. Bývalý frontman očekával, že tím skončí i jeho hudební kariéra a nastoupí do běžného zaměstnání. Ale během pobytu v zahraničí, kde studoval management, si uvědomil, že mu tvůrčí seberealizace v hudbě dost chybí. „Nešlo to úplně potlačit, takže jsem začal uvažovat o sólovém projektu v žánru indie pop. Z dob hraní v Call Tracy jsem měl dost známostí mezi muzikanty a producenty. S několika jsem se spojil a začali jsme na projektu dělat společně,“ sdělil Vladimír. Jeho cílem bylo propojit hudbu s jinými formami umění a najít originální vizuální směr.

Rozhodnutí využít jako kulisu Ústecký kraj předcházela pandemie covidu, která zhatila hudebníkův původní úmysl cestovat po světě a uchytit se mimo domov. „Vlivem okolností jsem byl nucen vrátit se do svého rodného kraje, což jsem neměl v plánu. Snažil jsem se svůj návrat nějak zúročit a nevidět vše negativně. Donutilo mě to dívat se po hezkých věcech a všímat si toho, že Ústecký kraj není vůbec tak špatný, jak si o něm dost lidí myslí. A z toho vyšel můj sólový projekt,“ vysvětlil umělec, kterému klipy režíruje Tom Tejkl a produkuje Vít Kořistka. Videa jsou dostupná na internetu.