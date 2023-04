Stovky mladých tanečníků z celé republiky dorazí na děčínský zimní stadion, aby se opět utkaly o pohár a medaile v největší nepostupové soutěži v severních Čechách Dance Děčín.

Taneční přehlídka Dance Děčín. Ilustrační foto | Foto: Deník/Karel Pech

Ve čtvrtek 6. dubna od 13 do 19 hodin proběhne taneční část soutěže, v pátek 7. dubna od 10 do 16 hodin pak mažoretková. Každý den se představí téměř 1000 tanečníků a mažoretek v několika kategoriích. Novinkou letošního ročníku jsou kategorie Handicap a School dance exhibition.

Vstupenky jsou k sehnání pouze na místě, stojí 100 korun na den, senioři nad 65 let zaplatí 50 korun, držitelé průkazu ZTP a děti do 6 let mají vstup zdarma.

Z archivu Deníku: Na Dance Děčín tanečníci rozproudili sportovní halu

Dance Děčín se každý rok těší velké účasti. Skupiny tančící v pestrobarevných kostýmech na taneční hudbu vždy prolíná jásot fanoušků i dalších skupin, které je podporují. Pořadatelem soutěže je Dům dětí a mládeže Děčín.