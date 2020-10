V ústecké Masarykově nemocnici by teď Irena Stehlíková kmitala spolu s dalšími zdravotníky na oddělení mikrobiologie. Tak si počínala ještě na jaře. Teď, když by se na laboratorní práci s výtěry z covidových testů hodila každá ruka, zůstává 38letá žena doma. Psychiatr ji tam nechal s depresí. K úzkosti spojené s nespavostí ale Irenu nedohnal markantní nárůst práce v souvislosti s koronavirem. Jsou za tím její osobní trable.

Souží ji, že má opustit vysněný domov v Krásném Lese na Ústecku. Chaloupku nedaleko hranic se Saskem jí prý bez jejího vědomí prodal exekutor. „Nervově jsem se složila, ze dne na den jsem přišla o všechno,“ popisuje Irena svoji svízel. Prý o ní rozhodli nespravedlivě, pochybně i nekale a s věcí se nehodlá smířit. Kauzu žene až k ombudsmanovi. A to i když se kvůli tomu čím dál víc zadlužuje za služby obhájkyně.

Irena nekope jen sama za sebe. V krušnohorské chaloupce jí společnost dělají dva psi, v Krásném Lese navíc chová ještě dva koně. Nová majitelka, která nemovitost získala v dražbě, z ní přitom nechala odpojit vodu. Tu teď Irena pro zvířata i pro sebe musí každý den shánět po kamarádech. Vítězce dražby dokonce zazlívá, že tím její zvířata týrá.

38letá rodačka z České Lípy, která odešla do Ústí nad Labem studovat na zdravotní laborantku, si koupila chalupu na hypotéku před několika lety. „Splnila jsem si dětský sen. Vyrůstala jsem v paneláku a vždycky jsem chtěla koně,“ říká Irena. Půlku domu napsala na dědečka jako poděkování za to, že jí prarodiče pomáhali vyžít na studiích.

Děda byl tak zástavním spoludlužníkem poloviny její krásnoleské nemovitosti. V roce 2015 přišla rána. Irenin otec, který byl hodně zadlužený, spáchal sebevraždu. Tehdy se Irena prvně složila a ocitla se v pracovní neschopnosti. Aby toho nebylo málo, na sebe si ještě před otcovou smrtí nechala napsat jeho dluh půl milionu, aby mu pomohla.

Dobrá vůle pomoct otci se jí ale nevyplatila. Kvůli dluhu jí záhy exekutor obestavil účet. „Jediné, co jsem mohla udělat, bylo vyhlášení osobního bankrotu. Splácela jsem řádně, nebyly se mnou žádné problémy. Banka se ale rozhodla, že místo splátkového kalendáře prodá mou nemovitost,“ líčí žena. Irenin dědeček prý přitom nabízel, že dům na dluh koupí celý. Banka se ale přesto rozhodla nemovitost prostřednictvím exekutora prodat v dražbě. Podle Ireny neoprávněně. Spokojena nebyla ani s prací insolvenční soudkyně. Stěžovala si na ni místopředsedkyni krajského soudu, a když neuspěla, chce s tím až k ombudsmanovi.

Krásnoleský dům v původní hodnotě jednoho milionu koupila v dražbě žena z Prahy za 640 tisíc. Potom podala na Irenu žalobu na vystěhování. Irenina advokátka se ale proti tomu odvolala. Teď chce Pražanka po Ireně aspoň nájem, nájemní smlouvu jí ale prý nevystavila a pokusila se ji zároveň odstavit od energií.

Elektřinu se Ireně podařilo nahodit, ale dosud je bez vody. Nová majitelka koupila nemovitost de iure bez Ireny, podle ní ale jen proto, že exekutor záměrně nenapsal do smlouvy její trvalý pobyt v Krásném Lese. Ten má prý i v občance. Dražba tak podle Ireny probíhala s jejími údaji na starou adresu v Ústí, kde už několik let není a ani si tam tedy nemohla přebírat obsílky.

O tom, že její vysněnou chaloupku někdo koupil, se tak prý žena dozvěděla až měsíc po dražbě. Ireně může být slabou útěchou, že ji kvůli pracovní neschopnosti zatím nemůžou nechat vystěhovat. Nezávislí experti oslovení Deníkem se po zběžném seznámení s Ireniným případem nicméně shodují, že k ničemu protiprávnímu dojít nemuselo.

Oddlužení se totiž podle odborníků běžně uspokojuje z prodeje majetku zajištěných věřitelů včetně nemovitostí. Pokud tedy vstoupí do insolvenčního řízení dlužník, který má hypotéku, musí být připraven na to, že o nemovitost na úvěr na 99 procent přijde. A to i tehdy, kdyby na něm neměl dluh a mohl zajistit jeho další řádné splátky.

Podobných případu je víc

S podobnými případy jako je ten Irenin se lidé často obracejí na dluhové poradny Člověka v tísni (ČvT). Ten má i pobočky v Ústí, Bílině, Chomutově a Děčíně, další chystá v Litoměřicích. ČvT se snaží pomáhat lidem v dluzích komplexně, i proto naráží na své kapacity. Jen v Ústí je tak na čekací listině ke konzultacím zapsáno na tři desítky lidí.

Metodička krajských dluhových poradců Lenka Stiborová obecně zmínila, že od poslední novelizace insolvenčního zákona je podobný postup jako v Irenině případu automatický. „Problémy s dražbami v exekučním řízení, ale i prodeji v insolvenčním řízení, zvlášť když má objekt víc vlastníků, řeší teď i v souvislosti s novelizací celkem hodně lidí,“ upozorňuje metodička.