Předem vytipované lokality, kterých by se zákaz mohl dotknout, správy nemají. V Národním parku České Švýcarsko platí zákaz odpalování ohňostrojů už několik let, celoročně jej tam zakazuje zákon.

Lidé zapalují ohňostroje i v přírodě. V národním parku odpalují petardy v nejpřísněji chráněném území, do kterého se nesmí vstupovat, v chráněných krajinných oblastech pak z vrcholů kopců. Rakety na přelomu roku létaly například z Klíče a Luže na Českolipsku nebo ze Studence na Děčínsku. Všechny tři tyto vrcholy jsou přitom v CHKO Lužické hory.

„V zastavěných územích to tak velký problém není, horší je to ve volné přírodě, kde mohou odpálené petardy ohrozit volně žijící živočichy. Novelu vnímám jako pozitivní změnu,“ říká vedoucí Správy CHKO Lužické hory Tomáš Besta s tím, že po loňském prosinci na správu do Jablonného v Podještědí dorazilo na ohňostroje několik stížností.

A právě v takovém případě budou moci orgány ochrany přírody ohňostroje omezit nebo dokonce úplně zakázat. Podle novely zákona o ochraně přírody a krajiny je to možné tehdy, pokud by ohrozily ekosystémy nebo biotopy. Zákaz přitom nemusí být celoroční, ale může se týkat jen určitého časového období.

„Bude záležet na právních výkladech. Typicky si takový zákaz umím představit na místech, kde hnízdí ohrožení ptáci. Zatím ale žádné vytipované místo nemáme,“ popisuje možné využití nové zákonné možností vedoucí oddělení péče o přírodu a krajinu Správy CHKO České středohoří Vladislav Kopecký.

Ani v Labských pískovcích zatím nemají jasně vytipované místo, kterého by se omezení mohlo týkat. „Mohlo by se ale jednat třeba o hráz nějaké vodní plochy, kam se slétají vodní ptáci,“ nabízí další možné využití mluvčí Národního parku České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce Tomáš Salov.

Ten chce spíš než na restrikce klást větší důraz na prevenci. Správa národního parku proto každý rok na svých webových stránkách zveřejňuje upozornění na nebezpečí plynoucí z ohňostrojů pro volně žijící živočichy. Vymahatelnost podobných zákazů je ovšem velmi náročná. Odpalovače by totiž bylo nutné přistihnout v okamžiku, kdy petardu zapaluje. Případně mít jiný důkazní materiál, například v podobě videozáznamu. Každoročně tak v národním parku registrují několik odpalování.

Na prevenci klade důraz také Besta. „Jednáme o spolupráci s policií i obcemi, protože velká část CHKO Lužické hory je přímo v jejich zastavěném území. Chceme se domluvit na jednotném postupu. Jako úspěch bych viděl, pokud by se ohňostroje podařilo omezit jen na silvestrovskou noc a zastavěná území,“ dodává vedoucí Správy CHKO Lužické hory.