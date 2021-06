Muž, který zemřel po zásahu policie, nebyl žádný svatoušek, popsali Deníku svědci.

Zásah v Teplicích, který vyvolal emoce. | Foto: Romea TV

Zlodějíček na drogách. Za normálních okolností by zapadl do běžného koloritu lázeňských Teplic. Od soboty 19. června o něm ale mluví celá republika. Zkolaboval totiž v sanitce poté, co ho zadržela policie přímo na ulici po předchozím výtržnictví. Některá média to přirovnala k policejnímu zákroku v USA na Afroameričana George Floyda, který na jeho následky zemřel. Kdo je oním mužem, o kterém se teď píše v novinách a referuje v hlavních televizních zprávách? Podle kamarádů Tepličana byla hlídka při zadržení pachatele příliš brutální, takže může za jeho smrt. Policie to odmítá. Dokládá to výsledkem soudní pitvy, která poukázala na jasné předávkování amfetaminem. Kdo to tedy vlastně byl?