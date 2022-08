Za Rusalkou do Pavlínčina údolí

Jako z prvních a po požáru i nadále zpřístupněných míst bych při návštěvě lokality Českého Švýcarska doporučil Pavlínino údolí. Kaňonovité malebné údolí, kterým protéká říčka Chřibská Kamenice. Jde o chráněnou přírodní rezervaci, která spadá pod správu CHKO Labské pískovce. Není tedy přímo součástí národního parku, nicméně i toto místo v přímém sousedství bych doporučil. Táhne se v délce přibližně 3,5 kilometru východním směrem od Jetřichovic až po obec Studený. Snadno přístupné je údolí od kempu a koupaliště v Jetřichovicích, půjdete po červené turistické značce. Po cestě projdete kolem Greislova mlýna a Greislova rybníka. Po takzvané Pavlínčině obchůzce se můžete vydat po obvodu rybníka a dorazíte k Rusalčině jeskyni. Je to příjemná procházka, ale kočárky nechte doma. Pavlíniným údolím vede totiž několik méně schůdných míst.

Za loupežníky na Falkenštejn

Jedním z míst, které byste neměli opominout při cestě do národního parku v Českém Švýcarsku, je skalní loupežnický hrádek Falkenštejn. Respektive jeho zřícenina. Z parkoviště v Jetřichovicích k němu vede pohodlná cesta. Která se pak změní na schodiště ve stoupání k hradu. Zde možná budete trochu nadávat, ale výhledy, které vás pak čekají na skalách, stojí za to. Dnes je Falkenštejn, kterému se někdy přezdívá také Sokolí hrádek, zřícenou. Zachovaly se části kaple a komnat. Aby bylo toto skalní místo stále přístupné veřejnosti, vybudovali správci parku k vrcholu železná schodiště, na skalách je kovová vyhlídková plošina.

Za Rudolfem, Vilemínou a Marií. Kvůli výhledům

V Jetřichovicích bych doporučil ještě jeden okruh. Je to 8 kilometrů v poněkud náročnějším terénu. Po vyhlídkách. 1. zastávka na místě zvané Pohovka. 2. zastávka: vyhlídka Rudolfův kámen (tam se nelezlo nejlépe). 3. zastávka: Purkratický les. 4. zastávka: Vilemínina vyhlídka. 5. zastávka: Balzerův tábor, 6. zastávka: Mariina vyhlídka. Odměnou po náročnějším výšlapu mohou být ovocné knedlíky v restauraci přímo u hlavního parkoviště v Jetřichovicích.

Nevynechte trpaslíky

Než opustíte Jetřichovice, určitě se zastavte u trpaslíků u silnice ve směru na Rynartice. Jde o nenáročný výstup do stráně, kde je ve skále vytesaná Sněhurka a sedm trpaslíků. Roku 1833 tu sochař Ernest Wahr vytesal postavičky do skal uprostřed lesů. Najít je všechny je celkem zábavná hra. My jsme je tam objevili, jsou sice kousek od sebe, ale někteří z nich jsou rafinovaně schovaní.

Dolský mlýn? Dojít se tam dá, ale zákaz je daný

O Dolském mlýnu jako návštěvním místu se v posledních dnech diskutuje na sociálních sítích často. Podle některých návštěvníků této oblasti se tam dá dojít bezpečně z Jetřichovic, cesta nevypadá jako zavřená. Pásky pro zákaz vstupu jsou až u říčky v dolském údolí. Mapy.cz tuto cestu nemají vyznačenou jako zamčenou, na rozdíl od těch okolo Pravčické brány a oblasti Mezné. Jasně ale hovoří nařízení města Děčín jako správního orgánu. Dolský mlýn je v uzavřené oblasti, ve které je vyhlášený a z minulých dnů stále platný zákaz vstupu do lesů. Při porušení tohoto nařízení hrozí lidem pokuta.

Za armádou řopíků do Srbské Kamenice

Pevnostní linie v Srbské Kamenici vznikala na obranu před nacistickým Německem v letech 1937 – 38. Na mnoha místech v této oblasti najdete řadu železobetonových pevnůstek vz. 37, známých jako „řopíky“. Jejich název je odvozen od zkratky názvu Ředitelství opevňovacích prací – ŘOP.

Nezapomeňte na Růženku

Vyšlápněte si k ní stezkou z obce Růžová. Je z ní výhled na skalní masiv Hřenska. V době největšího požáru v minulém týdnu se sem sjížděly stovky lidí denně, aby mohly pozorovat stoupající masu kouře. Nyní už není vyhlídka tolik frekventovaná.

Cílů je ještě celá řada. Jsou ale také místa, kam se nedostanete, kde ještě pendlují hasiči, kam létají vrtulníky a letadla s vodou na hašení požáru. Na stránkách národního parku České Švýcarsko každý den informují, kam se dá a kam ne. Informace jsou tam průběžně aktualizovány. Z důvodu hašení rozsáhlého požáru Národního parku České Švýcarsko je v současné době omezen vstup do jeho západní části, a to v oblasti Hřenska.

Nepřístupné turistické cíle (ležící v oblasti zákazu vstupu)

• Pravčická brána

• Edmundova a Divoká soutěska

• Malá Pravčická brána

• Šaunštejn

• Česká silnice (cyklotrasa, naučná stezka, Uhlířova chaloupka)

• Zadní Jetřichovice

• Panenská jedle

• Dolský mlýn (na základě vyloučení bezprostředních rizik pro návštěvníky krizovým štábem nebudou značené turistické trasy vedoucí k mlýnu fyzicky střeženy)

Zakázané území v Národním parku České Švýcarsko (růžově vyznačené).Zdroj: Město Děčín