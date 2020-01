Významné výročí letos oslavuje nejmladší národní park v republice České Švýcarsko. Letos je tomu právě 20 let od jeho založení. Za tu dobu prošel několika změnami. Tou zřejmě největší je klima, které má na lesy dopad v podobě kůrovcové kalamity.

České Švýcarsko. Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Jitka Vepřovská

Vznik národního parku se datuje k 1. lednu 2000. Přes hranici s Německem na něj navazuje o 10 let starší Národní park Saské Švýcarsko, který tak kulaté jubileum slaví také. Při založení parku se významně angažoval současný senátor a místostarosta Krásné Lípy Zbyněk Linhart. „Já jsem začal v roce 1990, v té době jako člen Českého svazu ochránců přírody, kdy jsme z Krásné Lípy napsali dopis hned po tom, co vznikl národní park na saské straně. Přišlo nám, že je to jedno území a že by to mělo logiku,“ uvedl Linhart.