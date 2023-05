Neuvěřitelné. Bezdomovci obtěžovali v Ústí lidi, jeden nadýchal 5,2 promile!

U strojů leží sešity se záznamy o jejich provozu. Poslední zápis na jedné z linek je z roku 2018. A úplně poslední protokol o lisování je z března 2020. Také v případě North Videa si vybralo svou daň nařízené uzavření prodejen zvukových a filmových nosičů a další protiepidemická opatření. „Prodeje DVD a CD nosičů a objednávky distributorů na českém trhu v covidových časech klesaly postupně až téměř k jednotkám kusů,“ líčí jeden ze společníků firmy Miroslav Solař s tím, že se to projevilo doslova brutálním poklesem tržeb společnosti.

S pokračujícím rozpadem prodejní sítě a s uzavřením obchodů klesaly postupně i nové zakázky ve společnosti. Až bylo třeba výrobu z technických, energetických a celkově i ekonomických důvodů úplně přerušit. Nedostatek nových zakázek a poměrně nepřehledná situace na pracovním trhu v souvislosti s opatřeními na ochranu před epidemií silně zvýšila nervozitu důležitých pracovníků zejména na technickém úseku. „Postupně společnost opustili a našli si jiné místo,“ popisuje Solař. Pozice North Videa je o to komplikovanější, že neshody společníků ve věci dalšího směřováni firmy vyústily v řadu soudních sporů.

Trh s DVD je téměř mrtvý

North Video stála v roce 2007 u zrodu prodeje DVD v trafikách. „Myšlenkou bylo zpřístupnit filmová díla, která byla tehdy v prodejní síti k dostání v průměrné ceně 250 korun za kus, úplně všem za cenu 30-38 korun,“ vysvětluje Solař s tím, že bylo nutné vymyslet místo klasického plastového nový druh obalu, který byl méně nákladný a lehčí. Firmě se pět let velmi dařilo, postupně ale na audiovizuálním trhu došlo ke změnám. „Vznikly nové desítky televizních stanic, došlo také k výraznému zvýšení rychlosti internetu a jeho rozšíření,“ připomíná Solař s tím, že vznikly i streamovací platformy a také nové služby, často na samé hraně zákona. Ty umožnily stahování mediálních produktů prakticky bez jakékoli kontroly ze strany majitelů autorských práv.

V současnosti je zejména trh s DVD téměř mrtvý. Lidé v dnes nově zakoupeném počítači ani nenajdou CD či DVD přehrávač. A samotné DVD přehrávače chybějí dost často i v obchodech. Počet titulů vydávaných v tomto formátu logicky také stagnuje. I proto má North Video v současné době pouze několik zaměstnanců a CD a DVD tu již nevyrábí. „Vydělat na živobytí si zaměstnanci musí prodejem skladových zásob DVD. Což je mimořádně obtížné, protože o tyto nosiče je nyní téměř absolutní nezájem,“ přiznává Solař. Další drobný příjem má firma z recyklace plastů. Ani to momentálně není terno kvůli energetické náročnosti recyklace a malému zájmu o recyklované plasty. Ani o linky na výrobu DVD, které ve firmě zůstaly, není žádný zájem. Ani v Evropě, ani na jiném světadíle. Technologie DVD je zcela překonaná.

Solař připomíná, že ostatně i jeden z největších hráčů na českém trhu, gramofonové závody v Loděnicích, GZ Media a. s., všechny stroje na výrobu CD a DVD prodaly už před několika roky. A zůstávají dále věrné lisování vinylů, v čemž aspirují po 70 letech zkušeností na největší firmu na světě s filiálkami v Evropě, Kanadě i USA.

Na 31 let North Videa vzpomíná společník Miroslav Solař



„Zůstala za námi nesmazatelná stopa. S panem Srbeckým jsme založili firmu na zelené louce se 14milionovým úvěrem Ekoagrobanky. Přežili jsme dvoje povodně, kdy jsme nejprve v původním závodě na Střekově měli zaplavené celé přízemí a byli týdny odříznuti od přístupu do budovy a výroby, a následně přívalové deště na Terase. Přežili jsme i krizi let 2008–2009. Odvedli jsme s našimi zaměstnanci spoustu dobré práce. Na trh jsme uvedli miliony kusů VHS s těmi nejlepšími filmy s českým dabingem. Stále vidím před očima záběry potápějící se loď z filmu Titanik, kterého jsme na VHS kazetách vyrobili 100 tisíc kusů a téměř každý zaměstnanec ho proto viděl stokrát. Vylisovali jsme miliony CD i DVD, která jistě udělala radost našim divákům. Zpřístupnili jsme i levná DVD doslova do každé rodiny. Do kin jsme uvedli řadu zajímavých filmů, například Expendables - Postradatelní, Bella a Sebastian, nedávno také Rambo 5 a řadu dalších. Řadu let jsme provozovali kabelové televizní vysílání v Ústí nad Labem s vlastním zpravodajským štábem. Podporovali jsme sport i kulturu v kraji desítkami tisíc fotografií na webových portálech či v novinách. Několik let jsme také vydávali filmový měsíčník, vlastní televizní týdeník s přílohou DVD, vlastní komiksové speciály k našim filmům a mnoho dalšího. Vydali jsme u nás předtím neuvedené filmy s Louis de Funèsem, kde zesnulého Františka Filipovského nahradil pan Faltus. Naši pracovníci si po odchodu z firmy našli dobrá místa v rozhlase, v divadlech, na audio a video pracovištích v nemocnicích, v obchodních firmách a ve význačných technologických provozech či ve státní správě.“