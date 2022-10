„Určitě se tu ušetřit dá,“ říká žena, která z hromady oblečení vybírá něco na zimu. Cenu prý ještě nezná, dozví se ji až u trhovkyně. „Minulý rok jsem u ní kupovala svetříky za 80 korun a bundičky od dvou do tří stovek. Když najdete nějakej kaz, tak ji upozorníte a dá vám i slevičku,“ vypráví a nepřestává s dalšími ženami hrabat. „V krámě dáte za jednu bundu třeba 600 korun, a tady máte za to dvě bundy a ještě vám třeba zbyde na svetřík, takže máte tři kousky. Vyplatí se to a občas se tu něco hezkého najde,“ dodá zákaznice, která na blešák nechodí pravidelně, ale jen když něco shání.

Málokdo odchází s prázdnou. Nikde jinde v Mostě neseženete tolik věcí a kuriozit jako tady. Na stolech, na plachtách, na autech jsou oděvy, boty, koberce, potraviny, vysavače, hračky, elektronika, záclony, masožravé rostliny, psací a šicí stroje, hudební nástroje, pneumatiky, vzduchovky, kávovary, gramodesky, knihy, pomůcky pro invalidy, bicykly, dřezy, svěráky, nářadí, lampy, vycpaná zvířata, rybářské potřeby, mince, odznaky, historické fotky, lyže, hrnce a nespočet dalších věcí. Hodně z toho je harampádí.

„Posbírají to v popelnicích u paneláků a pak sem s tím přijedou,“ kritizuje vetešníky trhovec prodávající prášky na praní. Naproti stojí stánek ze zeleninou a ovocem. Kilo česneku za 180, jablka za 25 korun.

Pětapadesátiletá Marie z Loun, která opodál vystavila teplé ponožky, drogerii a vánoční dekorace, přiznává, že oproti loňsku musela zdražit o tři až čtyři koruny. „Ono by se to mělo zvednout víc, protože máme větší náklady, hlavně kvůli benzinu, ale snažíme se ceny držet dole, aby se prodávalo,“ vysvětluje. Třeba jeden pár ponožek s logem lamy Alpaka loni prodávala za 47 korun, teď je má za 50. S prodejem je v tomto roce docela spokojena. „Akorát před čtrnácti dny lidi jenom chodili a nekupovali. Nevím, co se stalo, ale dneska je to trochu lepší,“ říká. Odhaduje, že letos si vydělá zhruba stejně jako v minulém roce. „Víc zboží do toho auta nenarvu,“ podotkne.

Na to, jak energetická krize a zdražování řady věcí ovlivňuje bleší trh v Mostě, se názory různí. „Krize nekrize, všude je pořád narváno. Já objíždím všechny tyhle ty burzy a nepozoruju, že by lidi kupovali míň nebo víc,“ upozorní důchodce, který prodává věci z půd.

Podle některých trhovců bleší trh přežije všechno, protože už je takový. „Jestli je válka támhle, nebo támhle, tady nepoznáte. Já tu vydělám stejně jako před dvěma lety,“ poznamená jeden z prodejců potravin, který se smířil s tím, že se musí ceny tlačit dolů, aby přilákaly dav. Ze své zkušenosti lidi v Mostě dělí na tři skupiny. „Žijí tu lidi, co mají peněz dost, a ti na blešák samozřejmě nepřijdou. Pak je takový ten střed a ten se tady objeví jednou po výplatě. Takoví lidi hledají něco zajímavého nebo něco na zahradu. A pak jsou to sociálně slabí, kteří jsou tu každý víkend,“ prohlásí trhovec.

Jeho známý přidá svůj postřeh: „Je blbost srovnávat bleší trh s obchody. Sem jdou lidi za účelem koupit opravdu to, co je nejlevnější, a tak je to odjakživa.“ V debatě mezi stánky zazní, že lidé neváhají na trhu koupit i prošlé potraviny, které by jiní zákazníci omlátili prodavačům o hlavu. „Tady je to lidem úplně jedno,“ povzdechne si trhovec.

Další obchodník doplní, že lidi přemýšlejí, co si mají koupit a co ne, aby co nejvíc ušetřili. „Kilo čajového pečiva normálně stojí 450 korun, ale já prodávám půl kila za 120 korun. Někdo si ho kupuje i do rezervy na vánoce, protože má dlouhou trvanlivost. Je to však ještě stará cena. Příští měsíc už půjde nahoru minimálně o 10 až 15 procent,“ odhalí plány obchodník, který v Praze prodává dráž. „Tam lidi kupují nejvíc,“ dodá.

Oblečení lze na bleším trhu v Mostě koupit od 20 korun za kus. „Jednou ročně tu děláme likvidačku za pár korun, prostě hrabárnu. Je to oblečení pro ženský. Dřív víc hrabaly, braly po desítkách kusech a nezajímala je tolik cena, ale dneska víc uvažují a už to není o kvantitě. Takže letos prodáme tak půlku,“ svěřuje se 22letá trhovkyně Lucie z Chomutova, která se potřebuje zbavit sezónního zboží, hlavně bund a svetrů do 150 korun.

Mnohem méně stojí čerstvé nevyloupané vlašské ořechy, které má v bedně obchodník Vlastimil Kohout. Za kilo chce jen 40 korun. Tvrdí, že plody jsou z volně rostoucích stromů u cest. Prodává levně také sladkosti, třeba tyčinky Snickers za 5 korun kus a s minimální trvanlivostí do půlky září. „Lidi nemají prachy, tak kupujou i to, co je po záruce. Čekají, až to bude prošlé a zlevněné o padesát procent,“ líčí situaci Kohout.

Ne každý podléhá akčním cenám. Například 62letý Miroslav z Litvínovska na blešáku jako zákazník rád relaxuje. „Pro mě je to takové dobrodružství. Dá se tu dohadovat o ceně jako na trhu v Tunisu a po pracovním týdnu je příjemné odreagovat se kupováním toho, co mě zajímá,“ říká v mumraji. Připouští však, že celková atmosféra svědčí spíše o honbě za laciným. „Podle toho, co vidím okolo, tak lidi kupují všechno, od potravin po ponožky, a v mnoha případech i oblečení z druhé ruky, takže logicky to souvisí s tím, že musí šetřit. A dneska je tu docela dost lidí,“ konstatuje Miroslav.

Michaela Dobrovolná, která pomáhá zajišťovat provoz trhu, potvrzuje, že v poslední době lze pozorovat změny v chování řady návštěvníků. „Lidé tu sice nakoupí levně, ale na druhou stranu je na blešáku zboží, které si v této nejisté době odpustí, i když je tak laciné. Dřív si tu kupovali něco pro radost nebo pro své koníčky, ale teď se soustředí hlavně na levné jídlo či oblečení, zkrátka na to, co potřebují, ne na to, co chtějí,“ vysvětluje spolupořadatelka.

Návštěvnost trhu kolísá během roku podle počasí a oproti minulým letů se výrazně nezměnila. Dřív prý byly na blešáku znát i povýplatové termíny, ale ten rozdíl se už smazal.

Na parkovišti, dál od shonu, stojí u otevřeného auta mladý řidič s kojencem v náručí. To je jeho jistota. Blešák bere jako zpestření nakupování, které ho nechává v klidu. „Zdražování se dá zvládnout. Jde jen o to zvyknout si na novou cenovou hladinu,“ sdělí svůj recept, jak čelit stresu.

Bleší trh v Mostě

Koná se každou sobotu od 5.30 do 12 hodin ve sportovním areálu v ulici Zdeňka Fibicha za Neprakta klubem. Lidé tam mohou nakoupit či prodat nové i použité zboží. Při prodeji použitého zboží není nutný živnostenský list. Při prodeji potravin je nutný stejně jako registrace u Státní zemědělské a potravinářské inspekce či u krajské veterinární správy v případě potravin živočišného původu.

Prodávající s autem platí za místo 130 Kč, ostatní hradí poplatek 60 Kč. Zákazníci platí za vstup do areálu 15 Kč, děti do 15 let neplatí.

Parkování aut je zdarma.