Ústecký kraj – Do Ústeckého kraje zavítá osvětová kampaň s jezdci na elektrokolech.

Baterie do koše nepatří, chce lidem připomenout Recyklojízda | Foto: Deník / Martin Košťál

Zatím jen necelá polovina baterií, které jsou v Česku dány do oběhu, končí na recyklaci. Mělo by jich být mnohem víc, protože každá baterie, jež skončí ve směsném odpadu, škodí přírodě. Na to, aby se více třídilo, chce upozornit projekt Recyklojízda. Trasa tříčlenné skupinky na elektrokolech povede od východu na západ severní částí republiky, měří přes 800 kilometrů a součástí budou zastávky ve 25 městech.